Musique: les 10 albums préférés de Métro en 2020

Malgré quelques reports de sorties musicales, 2020 nous aura offert d’excellents albums qui se sont taillé une place de choix dans nos oreilles. Voici les 10 préférés de l’équipe de Métro.

Notre-Dame-des-Septs-Douleurs de Klô Pelgag

Ce troisième album de l’autrice-compositrice-interprète est sans contredit son plus abouti. Sur NDD7D, Klô Pelgag affronte ses peurs et ses angoisses les plus sombres et les sublime en 12 magnifiques chansons pop orchestrales. Ses textes imagés et riches de sens n’ont d’égal que ses arrangements galvanisants chargés d’émotions fortes.

Marie-Lise Rousseau

Renegade Breakdown de Marie Davidson & L’Œil Nu

Difficile de classer cet album au style unique. De l’hommage à la pop de Mylène Farmer avec le fantastique titre Renegade Breakdown au très «lynchien» Just In My Head, le plaisir est total. Accompagnée de Pierre Guerineau et Asaël R. Robitaille, Marie Davidson prouve qu’elle n’a rien perdu de son talent pour les paroles piquantes et les mélodies enivrantes.

Amélie Revert

God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It de Backxwash

Avec ce génial album lauréat du prix Polaris, on ne pouvait que nommer l’éloquente Backxwash «Ariste de l’année 2020». Son hip-hop obscur et pénétrant influencé par le heavy metal et l’industriel nous laisse sans voix. Ses paroles, presque exorcisées, nous percutent à la vitesse de l’éclair.

Amélie Revert

Dreamweaver d’Anachnid

Anachnid est notre révélation de 2020. La magnétique jeune artiste d’origine oji-crie et mi’gmaq nous a attirée dans sa toile en début d’année avec ce premier album envoutant et onirique. Dans un habile mélange de dream pop, hip-hop, trap et électro, Anachnid nous parle de spiritualité, d’identité, de fierté et de rêves avec sa jolie voix éthérée.

Marie-Lise Rousseau

Someone New de Helena Deland

L’artiste montréalaise nous a enthousiasmé ce début d’automne avec un excellent premier album, aussi délicat que complexe. Dans Someone New, il est question d’introspection, de féminisme, de frustrations et de relations humaines, entre autres, dans tout ce qu’ils ont de plus beau.

Amélie Revert

3.15.20. de Childish Gambino

Attendu au tournant après le magistral Awaken My Love, c’est dans un minimalisme le plus total que Childish Gambino a dévoilé son 3.15.20. Donald Glover confirme son statut d’artiste multidisciplinaire et surprend à chaque titre en continuant d’expérimenter et de pousser son style aux frontières du hip-hop. Une vraie réussite!

Martin Nolibé

Shore, de Fleet Foxes

Cet album, créé au printemps dernier en plein confinement à New York, est réconfortant comme une grosse couverture moelleuse. Parfait pour écouter en entier cet hiver en mode hygge avec un verre de vin et des chandelles, ou à insérer dans une liste de lecture d’indie folk avec des morceaux d’Andy Shauf, Damien Jurado, Elisapie, Matt Holubowski…

Josie Desmarais

CLUB Mixtape 2020 de KNLO

Le prolifique et talentueux rappeur nous a offert cet été un nouvel album solo débordant de grooves irrésistibles. Toujours dans l’air du temps, il aborde le confinement avec optimisme sur l’entraînante L’école à la maison. On vous met au défi de ne pas danser sur le contagieux vers d’oreille Plafond. Une autre réussite pour le membre émérite d’Alaclair Ensemble.

Marie-Lise Rousseau

Pissenlit d’Antoine Corriveau

Le musicien nous a emmenés avec lui en balade dans sa Corolla cette année. Dans un authentique mélange de rock, pop et folk, qui évoque les territoires et le temps qui passe, Antoine Corriveau partage harmonieusement ses réflexions et ses états d’âme sur un monde en perpétuel mouvement.

Amélie Revert

HiRUDiN de Austra

La Torontoise Katie Stelmanis a sorti son quatrième album de pop queer dopée à la mélancolie et aux rythmes électro. Alors que son précédent opus était très politique, celui-ci opère un retour à l’intime et aux émotions en explorant notamment les douleurs des ruptures amoureuses. Tout simplement magnifique.

Céline Gobert

Mentions honorables à…