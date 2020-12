Littérature: les 10 livres favoris de la rédaction en 2020

La lecture aura été notre fidèle alliée du confinement, nous permettant de nous évader dans d’autres mondes et de réfléchir à bon nombre d’enjeux. Voici les livres qui ont marqué l’équipe de Métro cette année.

Maquillée de Daphné B.

Cet essai intime et politique explore avec un mélange habile de sérieux et de légèreté le maquillage dans toutes ses nuances. Capitalisme, culture populaire, féminisme… Nous ne soupçonnions pas toutes les ramifications sociales de ce rituel beauté tout sauf superficiel. Daphné B. nous plonge dans cet univers captivant avec lucidité, vulnérabilité et poésie.

Aux éditions Marchand de feuilles

Marie-Lise Rousseau

Je n’en ai parlé à personne dirigé par Martine Delvaux

Dans ce récit glaçant et bouleversant, Martine Delvaux a souhaité que les témoignages de femmes victimes de violences qui ont fait surface grâce au mouvement #MoiAussi ne disparaissent pas avec le temps. Une lecture déchirante, mais nécessaire, à partager le plus possible!

Aux éditions Héliotrope

Amélie Revert

Le consentement de Vanessa Springora

Vanessa Springora a 13 ans lorsqu’elle fait la connaissance de Gabriel Matzneff, 50 ans, qui à force de manipulation en fera son objet sexuel d’abord, puis l’objet de ses journaux à succès dans lesquels la fiction n’a pas sa place. Un livre qui n’en finit pas de résonner en nous.

Aux éditions Grasset

Amélie Revert

Quand il fait triste, Bertha chante de Rodney Saint-Éloi

On aurait pu passer au surligneur l’entièreté de ce magnifique récit d’autofiction tellement chaque phrase regorge de beauté. D’une plume imagée et poétique, l’auteur et éditeur Rodney Saint-Éloi signe une déclaration d’amour vibrante à sa mère, Bertha. Au fil des pages, on découvre la vie extraordinaire de cet «hymne à la joie».

Aux éditions Québec Amérique

Marie-Lise Rousseau

Em de Kim Thúy

Ce roman volontairement décousu nous plonge dans le Vietnam en guerre, pays d’origine de Kim Thúy, qui allie ici métaphores et données statistiques pour aborder cette période sombre. Or, malgré les millions de vies chamboulées par ce conflit, c’est l’amour qui triomphe, avant tout, dans ce petit livre d’une grande puissance.

Aux éditions Libre expression

Zacharie Goudreault

Verdunland de Timothée-William Lapointe et Barton Marc-André Lévesque

Bienvenue à Verdunland, univers parallèle fantastique où le maire est un enfant et où on peut aller prendre un verre dans un bar miniature. Les poètes Timothée-William Lapointe et Baron Marc-André Lévesque ont magnifié cet arrondissement montréalais pour créer cette utopie où l’imagination ne connaît aucune limite.

Aux éditions de Ta mère

Marie-Lise Rousseau

La menthe et le cumin de Pascale Navarro

Ce roman savoureux livre les mémoires de l’autrice à travers les détails qui ont marqué ses papilles. Chaque chapitre décrit le souvenir précis d’un plat, d’une saveur ou d’un parfum pour raconter l’histoire de sa famille immigrée dans un Québec chaleureux et accueillant, où les traditions pieds-noirs de ses parents se sont harmonieusement mariées aux coutumes locales.

Aux éditions Leméac

Chloé Machillot

Les inséparables de Simone de Beauvoir

Décédée en 1986, l’écrivaine française a marqué la littérature avec ses romans, essais et mémoires. Inédit, ce court roman aux accents autobiographiques raconte dans un style brillant et sans ambages ce qui l’a hanté toute sa vie: le décès de sa meilleure amie d’enfance, à qui elle vouait un amour et une passion sans borne.

Aux éditions de l’Herne

Céline Gobert



Temps libres de Mélanie Leclerc

Mélanie a à cœur de documenter la perte de mémoire de sa tante Louise, atteinte d’Alzheimer. Mais peu à peu, elle est dépassée par l’ampleur de son projet artistique qu’elle ne peut réaliser que dans ses rares temps libres. Dans ce touchant deuxième roman graphique autobiographique, Mélanie Leclerc aborde avec finesse le rapport à la mémoire, à la création, aux rêves et aux ambitions.

Aux éditions Mécanique générale

Marie-Lise Rousseau

Dune, le Mook dirigé par Lloyd Chéry

Ce magazine-livre de 250 pages propose un voyage unique et passionnant dans l’univers d’un roman culte, le Dune de Frank Herbert. Analyses, entrevues, rétrospectives, tout est passé au crible sous le prisme de la passion. Une lecture indispensable en attendant patiemment l’adaptation de Denis Villeneuve.

Aux éditions L’Atalante

Martin Nolibé

Maquillée de Daphné B. Je n’en ai parlé à personne dirigé par Martine Delvaux Le consentement de Vanessa Springora Quand il fait triste Bertha chante Em Verdunland La menthe et le cumin de Pascale Navarro Les inséparables de Simone de Beauvoir Temps libres de Mélanie Leclerc Dune, le Mook dirigé par Lloyd Chéry

Mentions honorables à…