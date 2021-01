Fini les séances Netflix sur certaines consoles Nintendo. Les propriétaires de la Nintendo 3DS et de la Wii U ne pourront plus regarder La Chronique des Bridgerton ou encore la future série Arsène Lupin avec Omar Sy sur leur console fin juin 2021.

Netflix a d’ores et déjà retiré son application du eShop depuis le 31 décembre 2020, rendant ainsi impossible pour les propriétaires de la télécharger sur leur console Nintendo 3DS et Wii U, a indiqué Engadget. Pour ceux et celles ayant déjà Netflix téléchargé sur leur console, ils pourront en profiter jusqu’au 30 juin 2021, a précisé Nintendo dans un communiqué officiel. C’est également à cette date que s’arrêtera définitivement le jeu en réalité augmentée Minecraft Earth, dont la fin a été annoncée par Microsoft.

Si l’audience de Netflix sur les consoles Nintendo n’est pas la plus importante, il faudra tout de même veiller à s’adapter à ce changement pour les personnes concernées avant la date fatidique qui arrivera donc dans six mois. Cette suppression s’appliquera également sur les consoles New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, et Wii U Deluxe.

En annonçant la suppression de l’application Netflix sur ces deux consoles, Nintendo souligne de façon indirecte l’absence du géant du streaming sur sa console star, la Nintendo Switch qui a pourtant réalisé des records de vente en 2020. Certains experts prévoient même sa domination sur le marché en 2021.