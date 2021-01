L’Oeil Ouvert lance une série de radiothéâtre

Se «réinventant» une fois de plus pour faire face aux contraintes de la pandémie, l’Oeil Ouvert, une compagnie de théâtre basée à Pointe-aux-Trembles lance une série de radiothéâtre, «On passe à l’acte», dans l’ouest de Montréal. Les huit épisodes allieront performance théâtrale, médiation culturelle et discussion avec des invités.

Jade Bruneau et Simon Fréchette-Daoust, fondateurs de l’Oeil Ouvert, animeront l’émission hebdomadaire sur les ondes de la radio communautaire de LaSalle, CKVM FM.

Pendant 20 minutes, les deux animateurs et un invité se lanceront des répliques tirées d’un collage de scènes issues de pièces de tout genre, allant de Michel Tremblay à Shakespeare. Cette performance sera suivie d’une discussion portant sur ce qui a été lu.

«Ce qu’on va lire part beaucoup des goûts de l’artiste invité, de ses fantasmes, ou de son expérience. On sort parfois de l’univers théâtral. On a même eu une demande pour faire une scène de La petite vie!», soutient Jade Bruneau, cofondatrice de l’Oeil Ouvert et actrice.

Bien que l’Oeil Ouvert soit la compagnie résidente de la Maison de la culture Pointe-aux Trembles, c’est en collaboration avec l’arrondissement LaSalle que le projet a été pensé. L’arrondissement a approché la compagnie afin de diversifier son offre culturelle municipale, réduite en temps de pandémie.

«On a une galerie fermée, notre salle de spectacles est fermée. On reçoit des artistes en résidence qui font des vidéos par la suite. Mais ce n’est pas suffisant!», soutient Tania Perlini, agente de développement culturel de l’arrondissement.

Donner le gout du théâtre

Avec ce projet, Mme Bruneau souhaite surtout partager son amour du théâtre, mais aussi réussir à faire connaitre un répertoire qui va au-delà de «Roméo et Juliette et Le malade imaginaire».

«À la fin des huit épisodes, on va avoir survolé une cinquantaine de pièces. On veut que ça donne aux gens le gout de lire, et d’aller au théâtre… quand ça va recommencer», laisse-t-elle tomber.

L’idée derrière ce projet était d’ailleurs d’initier plus de gens au théâtre, soutient Mme Perlini. Elle croit de plus que la radio permettra d’élargir la portée des activités culturelles de l’arrondissement LaSalle, qui sont présentement offertes presque exclusivement en ligne.

Se réinventer en pandémie

Avec une offre culturelle réduite depuis mars, Mme Bruneau a du rebondir et s’éloigner du théâtre traditionnel, – notamment avec des projets comme l’Art à ta portée – ce qui permet de développer de nouvelles aptitudes et compétences. La radio en direct sera ainsi une nouvelle corde à son arc.

Bien que l’actrice concède que devoir «se réinventer» depuis le début de la pandémie est parfois « épuisant », elle tente d’y voir plutôt des opportunités créatives.

«Cette pandémie nous a vraiment plongés dans des retranchements creux. On est encore, les artistes dans le milieu culturel, dans la misère. À l’Oeil Ouvert, on est chanceux (…) on n’arrête pas d’être actif, d’être créatifs. Et ça porte fruit!»

«On passe à l’acte» sera diffusé dès le 14 janvier, les jeudis de 12 h à 13 h au 100,1FM.