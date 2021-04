Les Francos et le Festival de Jazz auront lieu en septembre

En raison de l’incertitude entourant la situation sanitaire, l’Équipe Spectra a annoncé que ses deux grands festivals de musique, les Francos de Montréal et le Festival International de Jazz de Montréal (FIJM), auront lieu en septembre prochain.

Le promoteur espère que la situation se sera suffisamment améliorée d’ici la fin de l’été pour que ces événements se déroulent «de façon un peu plus “normale”», soit à l’extérieur, en présence de public.

En ce qui concerne les spectacles prévus en salle cet été, certains ont déjà été reportés à l’été 2022 ou le seront sous peu.

Au lieu de se dérouler en juin comme par les années passées, les Francos auront ainsi lieu du 9 au 12 septembre, et le FIJM aura lieu du 15 au 19 septembre. Les deux événements se tiendront à la place des Festivals.

Des programmations numériques et extérieures sont en cours de planification. L’Équipe Spectra assure que les deux festivals respecteront les consignes sanitaires émises par la Santé publique.

«On a hâte de voir les micros se brancher, les lumières s’allumer sur les scènes, les musiciens et les musiciennes jouer, les chanteurs et chanteuses chanter. On a hâte de remettre de la musique dans le Quartier des Spectacles et, surtout, on a hâte de voir les grands sourires du public!» a déclaré le vice-président, programmation, événements culturels et festivals de L’Équipe Spectra, Laurent Saulnier.