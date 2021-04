Le milieu de la danse reçoit une aide supplémentaire de 6,5 M$

Le secteur de la danse vient d’obtenir une nouvelle aide financière, alors que les arts vivants continuent d’être sévèrement affectés par la crise sanitaire. Quelque 6,5 M$ seront ainsi versés au Conseil des arts et des lettres du Québec qui devra les redistribuer.

Cette somme vise à maintenir l’entraînement des artistes, à encourager l’accueil en résidence de création, à permettre l’adaptation d’œuvres chorégraphiques à la situation pandémique et à bonifier l’aide à la circulation des œuvres, entre autres.

«Notre gouvernement juge essentiel de soutenir les projets d’interprètes et d’organismes de ce secteur. Je suis convaincue que ces initiatives contribueront à la relance du milieu de la danse et qu’elles feront briller le talent de chorégraphes, danseuses et danseurs dont nous sommes fiers», a déclaré la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, lors d’une conférence de presse virtuelle lundi.

De son côté, Jamie Wright, coprésidente du Regroupement québécois de la danse, salue «cet investissement qui vient pallier les conséquences de l’inactivité imposée aux interprètes par la pandémie. Cette inactivité a suscité de la détresse, de l’anxiété, ainsi qu’un état de grande précarité. Le soutien qui nous est annoncé aujourd’hui assurera aux interprètes et aux chorégraphes une remise en forme physique et artistique sécuritaire. Il démontre également une reconnaissance de leur métier et de leur apport inestimable à l’art chorégraphique.»

L’aide supplémentaire destinée à la danse vient du Plan de relance économique du milieu culturel qui a été annoncé le 25 mars dernier.