Sur vos écrans cette semaine… «1917», «Le messager anglais», «Nina Wu» et d’autres

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films 1917, Le messager anglais, Nina Wu et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

1917

(3)

Drame de guerre britannique réalisé par Sam Mendes

Mettant en vedette George Mackay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong.

C’est quoi ? En 1917, sur le front français, deux jeunes caporaux britanniques doivent traverser le champ de bataille pour porter à un autre bataillon allié un message, qui lui permettra de déjouer un piège de l’ennemi et ainsi sauver les 1600 soldats qui le composent.

C’est comment ? À partir d’un souvenir de guerre de son grand-père, Sam Mendes (AMERICAN BEAUTY) a extrapolé cette fascinante épopée d’un jour. Tout, dans sa mise en scène millimétrée, est conçu de manière à procurer au spectateur un sentiment d’immersion. Jusqu’au montage sans coutures visibles, qui donne au film la forme (trompeuse mais combien vertigineuse) d’un long plan séquence.

Dimanche à 16h15 sur Crave

Les aventures de Star et Turbo (StarDog and TurboCat)

(5)

Film d’animation britannique réalisé par Ben Smith.

C’est quoi ? Envoyé dans l’espace en 1969, un chien est projeté 50 ans plus tard dans une petite ville américaine où les animaux de compagnie sont pourchassés. Un chat doté de superpouvoirs et une lapine entreprenante l’aident à rétablir la réputation de ses congénères.

C’est comment ? Avec son mélange laborieux de science-fiction, de comédie et d’aventures, ce divertissement familial sous-exploite ses enjeux dramatiques. La mise en scène alerte et quelques références sympathiques à l’univers des superhéros compensent l’animation conventionnelle et la caractérisation sommaire des personnages.

En vidéo sur demande

The Good Traitor

(5)

Drame historique danois réalisé par Christina Rosendahl

Mettant en vedette Ulrich Thomsen, Denise Gough, Mikkel Boe Folsgaard.

C’est quoi ? En 1940, Henrik Kaufmann, ambassadeur du Danemark à Washington, se désolidarise de son gouvernement, qui collabore avec les nazis. Grâce à son épouse Charlotte, amie d’enfance du président Roosevelt, le diplomate obtient le précieux appui politique des États-Unis.

C’est comment ? Méconnue, la fascinante joute politique menée par le diplomate danois constitue le seul élément valable de ce drame historique soigné mais inutilement clinquant. De fait, la banale crise conjugale qui teinte le récit cède vite à l’hystérie et l’unique scène de suspense rate le coche. Ulrich Thomsen (FESTEN) est solide, bien que monolithique.

En vidéo sur demande



In the Earth

(5)

Drame d’horreur britannique réalisé par Ben Wheatley

Mettant en vedette Joel Fry, Reece Shearsmith, Hayley Squires.

C’est quoi ? Dans un monde frappé par la troisième vague d’une pandémie, un scientifique et une garde forestière entament des recherches périlleuses dans des bois de plus en plus denses, qui s’animent tout autour d’eux.

C’est comment ? Inspiré par la Covid-19, ce conte de fées grand-guignolesque sur notre rapport à la nature et à la science est plombé par un scénario incohérent et surchargé, ainsi que par une réalisation imaginative mais complaisante. Défendu par une distribution inégale, l’ensemble laisse l’impression d’un fourre-tout parfois inspiré, mais ultimement frustrant.

En salle

Le messager anglais (The Courier)

(4)

Drame d’espionnage britannique réalisé par Dominic Cooke

Mettant en vedette Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan.

C’est quoi ? En 1960, un vendeur anglais anonyme est envoyé par le MI6 en URSS, en tant que messager d’un colonel des services de renseignement soviétique, qui veut fournir à l’Occident des secrets militaires pour éviter un conflit nucléaire.

C’est comment ? Les coulisses de la crise des missiles de Cuba trouvent une illustration inédite dans THE COURIER, qui permet à Benedict Cumberbatch (THE IMITATION GAME, DR. STRANGE) d’incarner pour la première fois un monsieur tout-le-monde, et ce, avec son intensité coutumière. Passant de la comédie dramatique au drame tendu, le récit est mis en scène avec soin et efficacité.

En vidéo sur demande

Nina Wu

(4)

Drame taïwanais réalisé par Midi Z

Mettant en vedette Wu Ke-Xi, Sung Yu-Hua, Hsia Yu-Chiao.

C’est quoi ? Après avoir obtenu le rôle qui fera enfin d’elle une star, une jeune actrice de Teipei vit des moments d’angoisse et de paranoïa. Ses retrouvailles avec son ex-petite amie, comédienne de théâtre en province, sont également ponctuées d’événements inquiétants.

C’est comment ? S’inspirant de sa propre expérience, l’actrice et coscénariste Wu Ke-Xi s’investit totalement en victime d’un milieu professionnel malsain dans ce film anxiogène, stylisé et nerveux. Le réalisateur Midi Z (l’inédit THE ROAD TO MANDALAY) s’égare toutefois par moments dans les méandres d’un scénario touffu, constamment sur la frontière entre rêve et réalité.

En exclusivité sur la plateforme du Cinéma du Parc en ligne