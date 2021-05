Les Trois Accords sur écran géant

Les Trois Accords lance dans les cinémas du Québec un film musical intitulé Live dans le plaisir, dès le vendredi 21 mai.

Le groupe y jouera ses plus grands succès dans l’univers de son plus récent album, Beaucoup de plaisir et cela devant un écran géant incurvé de 50 pieds. «Un film d’une profondeur de plusieurs mètres», ironise le batteur du groupe, Charles Dubreuil.

Dans ce film musical, le groupe se met en scène et performe avec «18 chansons soigneusement choisies pour le bonheur des fans», le tout entrecoupés de séquences audios et vidéos. «On voulait faire cette captation durant notre tournée de Beaucoup de plaisir mais tout s’est arrêté. L’idée est venue durant la pandémie de faire cela de façon virtuelle», explique le chanteur du groupe, Simon Proulx.

«Dans un deuxième temps, on a voulu reprendre nos succès mais dans l’univers de notre dernier album», ajoute-t-il. Un univers qui comprend des décors déjantés où la beauté des forêts tropicales, les images grandioses de l’espace, les animaux sauvages et les pistes de courses croisent des images vhs documentaires et des messages vocaux aux incidences loufoques».

«Un spectacle capté dans un studio de production virtuelle à la fine pointe de la technologie. Le groupe livre une performance immersive devant un écran géant incurvé de 50 pieds avec lequel ils ne font qu’un. Une prise de vue permettant la création d’images cinématographiques époustouflantes», est-il indiqué dans la description du film.

Derrière eux, l’écran géant vous plonge au «cœur de leur monde coloré et éclaté» et diffuse tantôt des merguez géantes, tantôt un homme âgé qui danse follement.

«Pour tous ceux qui rêvent de regarder un excellent film en se faisant bloquer la vue par quatre musiciens fatigants», décrit Claude Larivée, gérant du groupe Les Trois Accords.

Le groupe ne savait pas vraiment à quoi s’attendre avec ce projet de captation, lui qui est plus à l’aise avec les prestations en direct. «En embarquant dans le projet, on n’était pas certain de ce que cela donnerait mais on a gardé les prestations les plus intéressantes. On a fait plein de tests et il y en a qui n’ont pas fonctionné», avoue Simon.

Le film musical des Trois Accords, produit par La Tribu sera disponible dès le vendredi 21 mai dans les salles de cinéma québécoises. En zone rouge, des mesures sanitaires spécifiques sont exigées dans les cinémas dont le port du masque, le respect du deux mètres entre les sièges, un maximum de 250 personnes dans une salle et l’interdiction de manger ou boire.

Voir bande-annonce ici.