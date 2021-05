30 M$ pour soutenir les ateliers d’artistes de Montréal

La spéculation immobilière touche de plus en plus les artistes qui louent des ateliers à Montréal. Afin de leur venir en aide, le gouvernement du Québec accorde 25 M$ au programme de subvention d’ateliers d’artistes de la Ville de Montréal. La Ville y ajoute pour sa part une somme de 5 M$.

Cette aide permettra de «solidifier et de pérenniser» l’offre de lieux de création à Montréal en facilitant l’accès à des lieux durables, sécuritaires et abordables aux artistes visuels et aux artisans de métiers d’art.

Ces créateurs sont particulièrement touchés par la spéculation immobilière. Les hausses de loyers les obligent souvent à devoir s’éloigner des quartiers centraux.

L’an dernier, les occupants du 305, Bellechasse, dans Rosemont–La Petite-Patrie, ont été évincés. Les nouveaux propriétaires ont effectué des rénovations à l’édifice puis augmenté les loyers.

Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a eu de grands impacts sur le marché immobilier montréalais, fragilisant encore plus la stabilité des artistes locataires d’ateliers.

Selon la ministre de la Culture Nathalie Roy, cet investissement permettra aux artistes de «créer dans des conditions optimales».

Le Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec salue la mise en place de ce programme «fort attendu». «Le maintien et le développement des lieux de création sont en effet indispensables non seulement pour le foisonnement de la recherche et la production artistique montréalaise, mais aussi pour la richesse des écosystèmes et la qualité de vie de nos quartiers», a déclaré sa directrice Catherine Bodmer.

Plus de détails à venir