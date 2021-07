7e ciel: on craque pour les concerts de Nuits d’Afrique, «Le guide de la famille parfaite»…

Les journalistes de Métro vous livrent leur sept coups de cœur culturels de la semaine dont les concerts de Nuits d’Afrique, Le guide de la famille parfaite, I Carry You With Me et d’autres.

Les concerts de Nuits d’Afrique

Le festival international Nuits d’Afrique bat son plein et nos cœurs de mélomanes battent à tout rompre. Alors que les artistes Laura Klaus, Daby Touré, Joyce N’Sana et le groupe Bumaranga ont déjà eu l’occasion de se produire sur scène cette semaine, le spectacle est loin d’être terminé. Avec une programmation qui demeure d’une belle richesse malgré le contexte sanitaire, on retient, pour la semaine qui arrive, la musique délicate de Senaya (ce vendredi), la soul du Montréalais Clerel – qui a par ailleurs largement fait ses preuves à La Voix dans l’équipe de Cœur de Pirate – (lundi), l’énergie débordante de Blaise Labamba (dimanche) et le reggae passionné de Juliet Nelson (mercredi). Vive la fête!

Amélie Revert

Le guide de la famille parfaite

À partir d’une idée originale de Louis Morissette, Ricardo Trogi adresse un pied-de-nez touchant et authentique aux parents «hélicoptère», ces parents qui semblent voler constamment au-dessus de leurs enfants afin de les protéger du moindre danger. Le film parodie (à peine par moments) la complexité d’élever des enfants dans une société où la productivité et la perfection règnent en rois et maîtres. Au fil des tableaux cocasses, les chefs de clan et ceux qui songent à le devenir auront de quoi nourrir leur réflexion.

En salles dès mercredi

Charlotte Mercille

I Carry You With Me

Primée au Festival de Sundance l’année passée, cette magnifique première fiction de la documentariste Heidi Ewing raconte avec une humanité saisissante le destin d’Iván, jeune père et talentueux cuisinier, et de son amoureux Gerardo. Le film ne s’éloigne finalement pas tant de la réalité, puisqu’il a été inspiré de l’histoire vraie d’un couple homosexuel qui a immigré clandestinement de Puebla, au Mexique, à New York. Le récit tout comme les images sont d’une humilité et d’une poésie à couper le souffle.

En salle

Amélie Revert

Monos de Jeekay

Avis aux amateurs de rap francophone, il est peut-être temps de vous pencher sur le prometteur Jeekay. D’origine congolaise, l’artiste québécois sort un premier album exutoire, en hommage à sa sœur décédée. Une famille qui apparaît comme l’une des fondations de ses textes percutants, qui relatent ses frasques de jeunesse dans les rues d’Hochelaga-Maisonneuve, ses amours et ses amitiés tourmentées. On retiendra notamment Bye-bye et son vidéoclip touchant qui sonne déjà comme un hit.

Sur les plateformes d’écoute

Martin Nolibé

Le murmure des hakapiks

Déjà las de l’été? Alors plongez dans ce polar polaire pour un voyage dans les eaux glaciales du golfe du Saint-Laurent à bord de deux bateaux. Sur un chalutier, la tension monte entre un équipage misogyne parti à la chasse aux phoques en pleine tempête et l’agente Simone Lord. Pendant ce temps, en croisière sur le fleuve, Joaquin Moralès se retrouve malgré lui au cœur d’une nouvelle enquête. Roxanne Bouchard signe ici un captivant thriller empreint de poésie.

Aux Éditions Libre expression

Marie-Lise Rousseau

Picasso. Figures

Si vous passez par Québec lors de vos vacances estivales, faites un saut à cette fascinante expo sur la représentation des corps dans l’œuvre de Picasso. Malgré ses comportements répréhensibles à l’égard des femmes, le célèbre peintre espagnol faisait l’éloge de la diversité corporelle bien avant qu’elle devienne un enjeu de société avec ses portraits atypiques aux formes déconstruites. Le musée établit un pertinent parallèle entre ses œuvres et l’actualité dans l’expo complémentaire Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle qui présente notamment le travail des Québécois Kezna Dalz et Kamissa Ma Koïta.

Jusqu’au 12 septembre au MNBAQ

Marie-Lise Rousseau

Marée nocturne

La vie des noctambules reprend son cours petit à petit. Et c’est d’autant plus vrai avec la première édition de la Marée nocturne, qui propose un joyeux mélange de concerts et de performances de DJs et VJs dans l’Espace de la SAT. Les artistes TDA et Night Lunch ouvriront ce nouvel évènement samedi pour une soirée de musique électronique aux accents rétrofuturistes. On attend aussi avec impatience les shows de Magi Merlin (notre photo) et Cadence Weapon.

À la SAT jusqu’au 24 juillet

Amélie Revert

Et on se désole pour…

Les trop nombreuses nominations aux Gémeaux

Y a-t-il un projet télé ou Web sorti l’an dernier qui n’a pas reçu de nomination en vue des 36eprix Gémeaux? Pas moins de 139 trophées seront décernés en septembre prochain pour récompenser les artisans du petit écran. La liste des finalistes est tellement longue qu’elle tient sur 31 pages, avec une table des matières pour s’y retrouver! En misant sur la quantité, on perd souvent en qualité. C’est à se demander que vaut réellement une nomination aux Gémeaux…

Marie-Lise Rousseau