Un rôle pour Thierry Henry dans la série «Ted Lasso»

L’ex-entraîneur-chef du CF Montréal Thierry Henry joue son propre rôle dans un récent épisode de la populaire comédie de situation Ted Lasso, diffusée sur la plateforme Apple TV+.

Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette attendrissante émission qui a remporté quatre prix Emmy dimanche dernier, Ted Lasso raconte l’histoire d’un Américain (Jason Sudeikis) qui se retrouve du jour au lendemain entraîneur-chef d’une équipe professionnelle de soccer en Angleterre.

Nommé Beard After Hours, le neuvième épisode de la deuxième saison, diffusé vendredi dernier, est entièrement consacré à Coach Beard (Brendan Hunt), le discret bras droit de Ted Lasso. Thierry Henry y agit comme sa mauvaise conscience.

«Ferme-la, Thierry Henry!»

À quelques reprises au cours de cet épisode surréel, celui qui a dirigé CF Montréal durant deux ans s’adresse à Coach Beard par l’entremise d’un écran de télévision où il commente la dure défaite de l’équipe AFC Richmond.

Rapidement, on comprend que Coach Beard, qui vit une soirée spectaculairement imprévisible à la suite de cette défaite crève-cœur, hallucine les propos de Thierry Henry à son égard.

«Cet homme n’a pas de va va voom», lui reproche le célèbre entraîneur lors de sa première apparition. Ce à quoi Coach Beard répond, en hurlant à sa télé : «Ferme-la, Thierry Henry!»

Rappelons que Thierry Henry a quitté le CF Montréal en février dernier pour des raisons familiales.

Un gardien de but montréalais

Outre ce caméo de Thierry Henry, Montréal est bien représentée dans Ted Lasso grâce au personnage du gardien de but Thierry Zoreaux, incarné par l’acteur québécois Moe Jeudy-Lamour.

Dans un épisode de la première saison dela série, ce dernier introduit une stratégie sportive qu’il nomme «Midnight Poutine».

L’acteur qu’on a pu voir au Québec dans les séries Unité 9, Les jeunes loups et Victor Lessard, ainsi que dans les films King Dave et Bon Cop Bad Cop 2 a obtenu quelques rôles aux États-Unis ces dernières années.

En plus de Ted Lasso, il a notamment joué dans X-Man : Days of Future Past et Jack Ryan.