Décès de l’humoriste Pierre Légaré

L’humoriste Pierre Légaré est décédé mardi à Saint-Jean-sur-Richelieu entouré de ses proches. Il était âgé de 72 ans. La cause de son décès n’est pas précisée dans le communiqué envoyé aux médias par l’agence de relations de presse Roy & Turner.

Celui qui a d’abord été psychologue était reconnu pour son humour à saveur philosophique. «Le secret du bonheur, c’est d’être heureux», disait-il souvent.

Il a commencé sa carrière à la fin des années 1970 en tant qu’auteur en humour. Il a notamment collaboré aux émissions Le festival de l’humour, Samedi de rire et Ad Lib.

En 1989, il présentait sur scène son premier spectacle solo, nommé Recherchez Légaré. Il a par la suite créé Légaré 2, Guide de survie et Rien. Ce dernier one-man-show lui a valu trois Olivier et un Félix en 1999.

Les trentenaires se souviendront de ses capsules télévisées Mots de têtes, diffusées à TQS, qui ont été reconnues par le Livre des records Guinness comme la plus courte émission de télé au monde.

En plus de son travail dans le milieu de l’humour, Pierre Légaré a signé quelques textes de chansons et publié les textes de ses spectacles, en plus d’écrire les pièces de théâtre Waiter! et C’est pas un siphon, c’est mon frère.

L’humoriste s’était retiré de la vie publique il y a une quinzaine d’années. Il laisse dans le deuil sa conjointe et ses trois enfants.

«Une belle personne»

L’annonce du décès de Pierre Légaré a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux mardi après-midi. «Le Québec perd un de ses plus grands humoristes. Tout en subtilité et en intelligence, Pierre Légaré savait tout autant déclencher le rire qu’une réflexion profonde. J’offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches», a déclaré la ministre de la Culture, Nathalie Roy.

Quelques humoristes ont également rendu hommage à Pierre Légaré. «C’était un homme que je respectais énormément, pour son talent humoristique mais surtout pour l’humain qu’il était. Vraiment une belle personne. Mes pensées sont avec sa famille et ses amis», a exprimé Mike Ward.

«Très triste d’apprendre le décès de Pierre Légaré, que j’admirais grandement. Toutes mes pensées à ses proches», a pour sa part écrit François Pérusse sur Twitter.