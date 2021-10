Xavier Dolan réalise «Easy On Me», le nouveau clip d’Adele

L’autrice-compositrice-interprète britannique Adele fait son retour dans un vidéoclip réalisé par le cinéaste Xavier Dolan. Easy On Me a ainsi été tourné en septembre dans les Cantons-de-l’Est, notamment à Sutton.

«J’espérais honnêtement que cela arrive» s’est réjoui Xavier Dolan. Il signe ici une deuxième collaboration avec Adele. «Selon moi, il n’y a rien de plus fort que deux artistes qui se retrouvent après plusieurs années. J’ai changé. Adele a changé. Et c’est une opportunité de célébrer nos évolutions respectives, mais aussi comment nous avons su rester fidèles aux thèmes qui nous sont chers. Tout est pareil, mais différemment», évoque-t-il dans un communiqué.

Xavier Dolan était en effet derrière les images d’Hello, sorti en 2015. Certains reconnaîtront d’ailleurs que les deux clips ont, en partie, été tournés au même endroit à Dunham.

Une quinzaine d’heures après avoir été partagée, la vidéo d’Easy On Me totalise déjà près de 25 millions de vues sur YouTube.

Easy On Me est le premier extrait de l’album 30 d’Adele, attendu pour le 19 novembre. Son précédent disque, 25, était sorti il y a tout juste six ans.

Rappelons enfin que le talent de Xavier Dolan est reconnu à l’international depuis une douzaine d’années. Il a, entre autres, reçu le Grand Prix du Festival de Cannes en 2016 grâce à Juste la fin du monde. Celui-ci avait aussi remporté le Prix du Jury en 2014 pour Mommy.

L’année prochaine, il fera également un passage du côté des séries, avec son adaptation de la pièce de théâtre La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé de Michel Marc Bouchard. Il y tiendra un rôle aux côté de Julianne Côté, Magalie Lépine-Blondeau et Patrick Hivon.