Nicholas Dawson reçoit le Grand Prix du livre de Montréal 2021

Le Grand Prix du livre de Montréal 2021 a été décerné à l’auteur de Désormais, ma demeure, Nicholas Dawson. L’ouvrage est paru aux éditions Triptyque en février 2020.

Le jury a ainsi vu dans ce livre «un essai bouleversant qui explore de façon inédite le thème de la dépression en l’examinant à travers le prisme de la condition queer et la problématique transgénérationnelle de l’immigrant». Celui-ci, composé de Michael Delisle, Marie-Célie Agnant, Arianne Des Rochers, Ayavi Lake, Luke Langille et Pierrot Ross-Tremblay, salue par ailleurs «la franchise et l’authenticité» de Nicholas Dawson. «Si le livre est la demeure de l’écrivain, l’écriture en est la lumière», précise le jury.

Dans une vidéo, Nicholas Dawson confie, pour sa part, avoir toujours été intéressé par «les questions d’affect, les questions politiques et les questions théoriques». Avec Désormais, ma demeure, il avait notamment la volonté «d’éviter de séparer ces choses-là».

Le jury a apprécié l’originalité de ce journal qui égrène les divers états d’une traversée de l’acédie moderne. Bien qu’il soit émaillé de recherches savantes, cet essai arrive à imposer, avec une rare habileté, le rythme et la musique d’une élégie. Ce travail de composition, avec ses traces d’espagnol et d’anglais, est remarquable. Le jury du Grand Prix du livre de Montréal 2021

Les quatre autres livres finalistes cette année étaient Okinum d’Émilie Monnet, Rien du tout d’Olivia Tapiero, La patience du lichen de Noémie Pomerleau-Cloutier et Permanent Revolution de Gail Scott.

Rappelons enfin que Nicholas Dawson est l’auteur de La déposition des chemins, Animitas et Nous sommes un continent (en collaboration avec Karine Rosso). Il est aussi rédacteur en chef de la revue Mœbius et dirige la collection Poèmes aux éditions Triptyque.