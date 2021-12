Télé: impossible de résister à «Lou et Sophie»

Les actrices Zeneb Blanchet et Jade Charbonneau dans «Lou et Sophie»

Dans Lou et Sophie, formidable et authentique série sur le passage entre l’adolescence et l’âge adulte, il y a des des coups de tête, des projets de fou, des frenchs, des rires, des larmes, des chicanes, des parents parfois trop inquiets, parfois trop absents, plusieurs bières et quelques joints.

Surtout, il y a l’amitié avec un grand A. Celle qui uni Lou et Sophie, inséparables depuis l’enfance et qui, venant de terminer leur secondaire, arrivent à un point tournant de leur vie.

Le scénariste Yannick Éthier raconte les tribulations de ses héroïnes sans jamais les juger, malgré leur «jugement de marde». Résultat: il est impossible de ne pas se reconnaître en Lou et Sophie, incarnées irrésistiblement par Jade Charbonneau et Zeneb Blanchet.

Les six épisodes de Lou et Sopie sont offerts sur la plateforme ICI Tou.tv Extra.