Websérie: on craque pour «Je ne suis pas un robot»

Vous êtes vous déjà imaginé le quotidien des modérateurs et modératrices des plus grands réseaux sociaux? En alliant intelligemment horreur et humour, la websérie Je ne suis pas un robot met en scène la vie de bureau des membres du personnel d’un centre de modération.

Au fil des six épisodes, on réalise que leur travail, qui consiste à visionner des vidéos à longueur de journée dans le but de bloquer les contenus parfois violents, parfois pornographiques, peut facilement devenir un fardeau lourd à porter.

La réalisatrice Mélanie Charbonneau a su mettre à l’écran cette réalité, très d’actualité en 2021, à travers des personnages fictifs tous aussi loufoques les uns que les autres.

On peut visionner J e ne suis pas un robot gratuitement sur le site de Télé-Québec.