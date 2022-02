Marie-Gold offre une visite guidée de Baveuse City 

C’est tout un concept que propose la rappeuse Marie-Gold avec son nouvel album Bienvenue à Baveuse City.

L’album s’écoute comme une visite guidée de cette ville imaginaire de «Baveuse City» sur laquelle règne, telle une reine, la rappeuse.

On le comprend avec le titre, le ton est frondeur et irrévérencieux. Marie-Gold s’approprie les codes du rap pleins de bravades et les adapte à sa sauce avec beaucoup de fraîcheur. Elle y affirme avec fierté sa féminité dans un univers musical majoritairement masculin et offre même le micro sur deux titres à certaines de ses consœurs rappeuses.

Ses réflexions rimées amusent et bousculent. Elles se déploient sur différents types de productions musicales très accrocheuses qui donnent souvent le goût de se déhancher.

Dès le vendredi 11 février sur les plateformes d’écoute