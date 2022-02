Théâtre: dans le chaos hilarant de «Limbo» d’Amélie Dallaire

Voir la pièce de théâtre Limbo, c’est se laisser porter par l’univers loufoque d’Amélie Dallaire où le désordre est roi, mais dans lequel le bordel peut aussi aider à construire, à organiser et à créer.

En effet, dans cette comédie existentielle qui flirte avec l’absurde, l’autrice et metteuse en scène démontre que la création peut aussi émerger d’un chaos intérieur.

Dans un environnement évoquant celui d’une conférence, Claude, Marie-Luc et Lothaire se présentent au public, discutent de leurs relations et multiplient les digressions. Dès les premiers instants, le public s’attache à ce trio complice pas toujours facile à suivre, convenons-en.

Si on ne peut faire fi de son aspect philosophique, l’œuvre d’Amélie Dalaire est avant tout légère, originale et hilarante. Dans la salle du Théâtre aux Écuries, les rires fusaient de partout (sous les masques, bien sûr). Le jeu de Karine Gonthier-Hyndman, de Raphaëlle Lalande et d’Olivier Morin ainsi que la mise en scène minutieusement chorégraphiée d’Amélie Dallaire rendent cette œuvre vraiment bidonnante.

Comme il fait bon de renouer avec l’art vivant en présentiel (même masqué et à un banc de distance)!

La pièce Limbo est présentée au Théâtre Aux Écuries jusqu’au 1er mars. Les billets sont en vente ici.