Dany Bédar quitte La Chicane

Le chanteur et bassiste Dany Bédar a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il quittait définitivement le groupe La Chicane afin de se consacrer à sa carrière en solo.

Dans sa publication, l’artiste originaire de Val-d’Or affirme que «plusieurs raisons» ont motivé sa décision. Il promet un nouvel album «dans les mois à venir» et signale qu’il reprendra ses spectacles «sous peu».

«Désolé aux fans, aux diffuseurs de salle de spectacles et de festivals qui s’attendaient à me voir monter sur scène, mais ce n’est que partie remise ! Il est grand temps pour moi de passer à autre chose !!!», écrit-il tout en souhaitant «du succès» à la formation dont le plus récent album a été lancé au printemps 2020.

La Chicane participera à l’émission Star Académie dimanche prochain à TVA. Sur Facebook, Boom Desjardins a affirmé qu’on y découvrira qui sera le guitariste invité du groupe pour sa prochaine tournée. Il s’agirait «d’un excellent guitariste et chanteur et déjà bien connu!» selon ce qu’il a répondu à une internaute dans les commentaires de la publication.