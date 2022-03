François Létourneau ou l’art d’écrire des séries cultes

Le jour J est arrivé! Les six premiers épisodes de la suite de C’est comme ça que je t’aime sont offerts dès ce jeudi sur l’Extra d’ICI Tou.tv. Retour sur ce phénomène télévisuel en compagnie de son auteur, François Létourneau, qui interprète aussi le personnage de Gaétan.

Comment vivez-vous avec le fait que chacune de vos créations télé (Les Invincibles, Série noire et C’est comme ça que je t’aime) devienne culte?

F.L.: Il y a encore des jeunes qui me parlent des Invincibles et de Série noire. Ça me fait vraiment plaisir, parce que ça dit que l’œuvre a résisté au temps et qu’elle est encore bonne. Mais quand on a fait Les Invincibles, on n’avait pas des cotes d’écoute mirobolantes. Idem pour Série noire. C’est par après que je me suis dit: «Ah ben, ça a bien marché!» (Rires.) Pour C’est comme ça que je t’aime, le succès a été instantané. On l’a présentée en primeur à la Berlinale, les critiques étaient bonnes, beaucoup de gens l’ont écoutée… Ça, je l’ai vraiment vécu comme un gros succès.

Ce succès vous a-t-il mis une pression au moment d’écrire la saison 2?

F.L.: Oui. J’avais des doutes: est-ce que je devrais écrire une saison 2? Est-ce que j’ai encore assez de choses à dire? Mes doutes ont duré quelques mois, puis quand j’ai trouvé l’histoire que je voulais raconter, je me suis plongé dans le plaisir de l’écriture et ça a bien été. La pression est revenue au tournage et au montage, car on ne voulait pas décevoir les attentes du public.

En récoltant un des nombreux prix Gémeaux remportés pour la première saison de la série, la productrice Joanne Forgues vous a décrit comme un «être si gentil, mais avec une imagination si tordue». Vous voyez-vous ainsi?

F.L.: (Rires.) Je pense que je suis assez gentil. En fait, je suis très introverti, mais quand j’écris, quelque chose se produit. Comme si l’écriture était une façon de me défouler. Quand je faisais du théâtre, mes amis me disaient: «On ne dirait pas que c’est toi qui as écrit la pièce!» Mais c’est vraiment moi, je me permets simplement de sortir de ma coquille. L’écriture est un exutoire.

Quel rapport entretenez-vous avec Gaétan, le personnage que vous vous êtes écrit?

F.L.: Les gens pensent que parce que je joue Gaétan, c’est moi. Mais il y a plus de moi dans Huguette que dans Gaétan. C’est elle mon personnage principal. Dans Gaétan, il y a un peu de moi, un peu de mon père… Je mélange tout, en fait.

Les gens disent toujours que je joue des losers, que Gaétan est vraiment gossant, mais je ne le vois pas. Moi, je l’aime Gaétan. François Létourneau

Quelle part de vous y a-t-il de vous dans Huguette alors?

F.L.: J’ai le même besoin qu’Huguette de m’exprimer, de me trouver… Elle a un parcours émotif qui me rejoint. Comme elle, je suis gentil dans la vie, mais j’ai un côté plus sombre. Je veux aussi exprimer mes doutes, mes failles… C’est là où je me reconnais en Huguette.