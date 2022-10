Découvrez la nouvelle murale fantasmagorique devant le MBAM

Fidèle à la tradition, l’avenue du Musée prend des couleurs pendant la saison estivale. Cette année, c’est Niamh, une magnifique murale de l’artiste montréalais Doras qui habille la rue redevenue piétonne devant le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM).

Cette composition monumentale éphémère, réalisée à même la chaussée par l’illustrateur et muraliste Doras (produite par MU), s’inspire d’une célèbre légende irlandaise ainsi que de la nature et du temps. Ces thèmes sont d’ailleurs développés dans l’exposition Nicolas Party: L’heure mauve présentée en ce moment même au MBAM.

Depuis 2013, le musée fait appel à un.e artiste ou à un collectif montréalais pour concevoir une installation artistique sur l’avenue du Musée, dont une portion est fermée à la circulation durant la belle saison.

À l’invitation du Musée, MU – l’organisme chargé d’embellir Montréal en réalisant des murales ancrées dans les communautés locales – a confié ce mandat à Doras. L’artiste est reconnu pour son travail qui marie style ornemental et iconographie contemporaine.

Grâce à lui, les promeneur.euse.s revisiteront le mythe de Niamh et d’Oisín à Tír na nÓg, une île paradisiaque presque à l’abri du temps où trois ans valent trois cents ans sur terre. Le portrait de 48 mètres de long qui recouvre l’avenue est celui de Niamh – une immortelle qui, depuis son lieu d’éternité, regarde son mari mortel Oisín quitter l’île pour regagner une terre qu’il ne reconnaîtra plus. Ainsi, elle nous invite à réfléchir à la façon dont nous abordons le temps qui passe.

Olivier Bousquet Olivier Bousquet Jean-François Savaria

Activités gratuites sur l’avenue du Musée

En plus d’accueillir une création éphémère, l’avenue du Musée sera l’hôte de nombreuses activités pluridisciplinaires gratuites cet été. Heure du conte, danse, performances musicales, marché fermier, match d’improvisation, visites guidées et plus encore vous attendent parmi la série d’activités offertes.

Des mercredis soir consacrés aux arts vivants, dès 17h:

Le 22 juin, Lexis, DJ et fondateur de Music Is My Sanctuary, et Tupi Collective, duo reconnu pour ses sonorités brésiliennes, promettent de faire monter le mercure lors du 5@7 Aire commune x MBAM, présenté par le Festival international de jazz de Montréal.

Le 20 juillet, la légendaire Ligue nationale d’improvisation (LNI) installe son ring sur l’avenue du Musée pour un enlevant match d’impro en français, qui réunira deux comédiens, un musicien et, bien sûr, un arbitre.

Le 3 août, le laboratoire de création de Quartiers Danses propose au public une soirée d’expérimentation mettant à l’honneur le mouvement et la danse contemporaine.

Le 17 août, Ohm Hourani en concert interprètera Jazz of the Machine, un ambitieux projet musical à la croisée de la musique électronique et du free jazz.

Des samedis-découvertes pour petits et grands:

Le 16 juillet, à 13h, c’est l’heure du conte avec Hamidou Savadogo. En collaboration avec le Festival international Nuits d’Afrique, l’artiste, accompagné de sa kora (un instrument à cordes originaire du Mali), propose un voyage en mots et en musique.

Le 30 juillet, à 11h, Barbada et ses amies de Drag Brunch MTL défileront sur leurs vertigineux talons le long de l’avenue du Musée. Elles feront découvrir l’art joyeux de la drag dans une atmosphère ludique et inclusive.

Le 27 août, à 11h, le groupe Arashi Daiko fera battre ses taikos, des tambours traditionnels japonais, dans le cadre d’une prestation mêlant percussions, mouvements, voix et éléments rappelant les arts martiaux.

Le Petit marché du Musée:

Les derniers mardis du mois, de 11h à 14h, les étals du Petit marché du Musée permettront de faire provision de fruits et légumes de saison, de pains et viennoiseries, et de savoureuses tartes salées et sucrées, grâce à la collaboration des Marchés d’ici. L’équipe d’Alvéole sera aussi sur place pour sensibiliser le public au rôle des précieux insectes pollinisateurs.

Visites guidées en extérieur:

Beau temps, mauvais temps, le MBAM propose deux parcours extérieurs animés par une ou un guide bénévole du Musée.

Les jeudis et samedis, «Parlons architecture» vous propose de découvrir l’histoire et les divers styles architecturaux qui caractérisent le plus ancien musée d’art au Canada.

Les mercredis et dimanches, «Parlons sculpture» met en lumière des œuvres d’artistes d’ici et d’ailleurs qui composent le Jardin de sculptures du Musée, l’un des plus importants ensembles d’art public de Montréal.