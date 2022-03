De l’art visuel dans les souterrains de Montréal dès samedi

Les souterrains du centre-ville de Montréal accueilleront à nouveau des œuvres d’art contemporain dès ce samedi, le 2 avril, jusqu’au 30 juin grâce au festival Art Souterrain.

Pour une 14e édition, l’art visuel investira 6 km du réseau piétonnier souterrain de la métropole. Pendant 13 semaines, les œuvres d’une quarantaine d’artistes contemporains d’ici et d’ailleurs y seront présentées.

Parmi les artistes exposé.e.s, on compte Moridja Kitenge Banza, Nadia Myre, David Garneau, Anna Binta Diallo, Carole Condé & Karl Beveridge, Shelby Lisk, My-Van Dam et Maria Ezcurra.

Les œuvres, sélectionnées par le commissaire Eddy Firmin et le collectif Intervals, amèneront le public à réfléchir avec sensibilité autour du thème «Voies-Voix Résilientes».

Le Festival Art Souterrain est un événement artistique bien ancré dans le cœur de la métropole qui permet de célébrer le centre-ville et témoigne de sa grande vitalité. Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Quelques-unes des œuvres visuelles exposées au festival Art Souterrain

Découvrir, Apprendre et Participer

La programmation de cette année se décline en trois volets, soit Découvrir, Apprendre et Participer, puisqu’elle met notamment l’accent sur des tables rondes et offre des visites guidées, en plus des activités et des ateliers.

En effet, le festival proposera plus d’une quarantaine d’activités de médiation et de découvertes artistiques gratuites. Durant tout le festival, des visites guidées seront également offertes sous réservation. Il est possible de s’inscrire aux visites et aux activités dès maintenant via le site d’Art Souterrain.

Le coup d’envoi du festival aura lieu ce samedi 2 avril à 17h avec la soirée Rituels: élixirs cicatriciels. Pour cet événement, les artistes accompagneront le public à travers une visite guidée du parcours souterrain qui sera parsemée de six performances inédites.