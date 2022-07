L’attachant «Tannant» Pierre Marcotte est décédé

Il était considéré comme un parfait gentleman, d’une exemplaire élégance, et il demeurera à tout jamais un attachant «Tannant» dans le cœur des Québécois.es. L’animateur Pierre Marcotte est décédé mercredi, le 13 juillet, en soirée, à l’âge de 83 ans.

Pierre Marcotte était hospitalisé à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, et a été emporté par des complications liées à la COVID-19, ont annoncé les Productions Martin Leclerc, qui devaient produire le spectacle Les après-midi de Pierre Marcotte, que le principal intéressé devait offrir au Cabaret du Casino de Montréal à l’automne.

Toujours Tannant

Né le 25 novembre 1938, Pierre Marcotte avait entamé sa carrière comme animateur à la radio et s’était formé en art dramatique auprès de la regrettée Sita Riddez. Après des contrats à Granby, Trois-Rivières et Québec, il est devenu l’une des têtes d’affiche de CKVL, populaire radio de Montréal.

À la télévision, il a été une figure de proue chez les hôtes de jeux-questionnaires et d’émissions de variétés. Il a d’abord coanimé des émissions avec feu Claude Boulard, avant d’aller faire les 400 coups avec la bande des Tannants, à Télé-Métropole (devenue TVA).

Les Tannants, c’étaient Roger Giguère, Gilles Latulippe, Paolo Noël, Shirley Théroux, Christine Chartrand, Anne Renée et Joël Denis, qui ont diverti les téléspectateur.trice.s de 1973 à 1977, en musique et en humour, avec des sketchs, des jeux et autres saynètes bon enfant. En 2016, Les Tannants avaient effectué un retour sur scène; Pierre Marcotte, Shirley Théroux et Joël Denis étaient parti.e.s en tournée avec le spectacle C’est fou fou fou! pour renouer avec leur public d’antan, et avaient lancé un album ainsi qu’un livre biographique.

Pierre Marcotte n’a jamais cessé de travailler ensuite, pilotant des rendez-vous sur diverses tribunes, de TVA à TQS, en passant par le Canal Vox, où il a mené de grands entretiens. Il était aussi reconnu comme un homme d’affaires aguerri, lui qui fut gestionnaire pendant 25 ans du restaurant Hélène-de-Champlain, sur l’île Sainte-Hélène, dans le parc Jean-Drapeau, à Montréal. Fonction qu’il abandonnait en janvier 2010.

Ce grand amoureux de la mer et des bateaux a également été président de la Fondation des artistes (UDA) et s’était établi, dans les dernières années de sa vie, dans la région de Charlevoix.

Shirley Théroux attristée

Pierre Marcotte laisse dans le deuil sa conjointe, Denise Plouffe, ainsi que ses deux fils, Pascal (né de son union avec la chanteuse aujourd’hui disparue Ginette Ravel, que Pierre Marcotte avait épousée au début de sa carrière) et Bruno-Pierre. Ce dernier est le fruit de la relation de monsieur Marcotte avec la chanteuse et animatrice Shirley Théroux. Pierre Marcotte avait aussi été en couple avec l’ex-animatrice Reine Malo pendant quelques années, à la fin des années 2000.

Shirley Théroux a d’ailleurs réagi au départ de son ex-mari et ami, sur les réseaux sociaux, tard mercredi soir.

«Pierre a su durant toute sa carrière vous apporter de la joie et du bonheur. Il vous a beaucoup aimés et il avait un très grand respect pour vous son public. Je suis touchée par vos pensées et vos doux mots de sympathies. Bruno-Pierre et moi vous remercions du fond du cœur», a écrit la dame.