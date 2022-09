Éléonore Loiselle dans la peau de Chantal Daigle

La comédienne Éléonore Loiselle incarnera Chantal Daigle, cette femme devenue le symbole de la lutte au droit à l’avortement, dans la série dramatique Désobéir: Le choix de Chantal Daigle, qui reviendra sur l’histoire toujours d’actualité 30 ans plus tard.

En 1989, la saga judiciaire opposant Chantal Daigle à son ex-partenaire, Jean-Guy Tremblay, a marqué un tournant dans l’histoire des droits des femmes au Canada.

Après avoir perdu les première et deuxième instances, Chantal Daigle s’est fait avorter aux États-Unis, mais la cause a quand même été portée devant la Cour suprême du Canada. Cette dernière a reconnu le 8 août 1989 que le fœtus n’a pas le statut légal d’une personne selon la common law canadienne ni selon le Code civil du Québec.

Cette affaire judiciaire survenue un an après la décriminalisation de l’avortement au pays a été médiatisée partout dans le monde et a relancé le débat sur l’interruption volontaire de grossesse.

Antoine Pilon dans le rôle de Jean-Guy Tremblay

L’histoire sera donc portée au petit écran avec Éléonore Loiselle dans le rôle de Chantal Daigle et Antoine Pilon dans celui de Jean-Guy Tremblay. La série nous transporte à la fin des années 80 quand Chantal Daigle, âgée de 21 ans, tombe amoureuse puis enceinte de Jean-Guy Tremblay, un homme manipulateur et agressif.

Après une relation houleuse, elle le quitte et choisit de se faire avorter, mais Jean-Guy, blessé dans son orgueil et désireux de maintenir leur relation, fait appel à la justice pour l’en empêcher. Contre toute attente, un juge donne raison à Jean-Guy. Devenue le centre d’un cyclone médiatique et politique, Chantale voit sa vie bouleversée à jamais. Trouvera-t-elle la force d’assumer son choix jusqu’au bout?

La distribution compte aussi Rachel Graton, Émilie Bibeau, Jean-François Pichette, Patrick Hivon, Alex Bisping, Simon Boudreault et Juliette Gosselin, notamment.

Les tournages de la série produite par ALSO Productions en collaboration avec Bell Média ont déjà débuté. Désobéir: le choix de Chantal Daigle, écrite par Daniel Thibault et Isabelle Pelletier, sera diffusée au printemps 2023 sur Crave.