Expo sexu au MNBAQ

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) se démarque avec sa nouvelle exposition intitulée Théâtres de l’intime.

Dans cette rétrospective, on y révèle plus de 230 œuvres du photographe canadien Evergon, connu pour ses portraits, paysages et nudités riches en images surprenantes qui ne laissent personne indifférent. «Les œuvres sont séduisantes, intrigantes, ludiques, parfois coquines et qui font sourire, a indiqué le directeur général du Musée, Jean-Luc Murray.»

Burlesque et charnel

Les photographies dévoilent le talent d’Evergon étalé sur une cinquantaine d’années. On y constate l’évolution de ses techniques et de sa recherche esthétique qui se sont modifiées au fil du temps, comme l’utilisation du polaroid géant, de la photocopie et du collage. «C’est absolument hallucinant de voir ce qu’il a été capable de faire en photographie. Il a exploré toutes les possibilités techniques de ce médium.»

En toute intimité

L’œuvre d’Evergon aborde les thèmes de la vie, du quotidien, de la mort, de la fragilité, du vieillissement, de l’amour, de la sexualité et du désir. Les visiteurs sont immergés dans l’intimité de l’artiste, qui se dévoile parfois nu ou semi-nu en mode auto-portrait, ou qui expose ses propres objets méticuleusement choisis pour ses créations. Il met aussi en scène ses proches, amoureux et amis pour exprimer les limites du genre. On note souvent aussi dans certaines œuvres des revendications fortes liées à l’homosexualité, lui-même s’étant défini en jeune militant dans la communauté gaie dès les années 1970.

Dans ce parcours découpé en dix grandes sections, l’artiste bien connu pour repousser les limites de la photographie exploite aussi les contrastes, comme des corps jeunes et vieillissants, minces ou charnus, ou des émotions douces ou difficiles. Des photographies explicites se retrouvent aussi dans une zone définie pour visiteurs avertis. Les admirateurs diront qu’il a inspiré une génération de jeunes photographes par l’enseignement de sa passion à l’université d’Ottawa et à Concordia. L’artiste est natif de Niagara Falls, en Ontario, et s’est établi au Québec il y a plus de vingt ans.

Nouvelle publication

Un catalogue rassemblant des textes et des images des œuvres est disponible à la librairie du Musée. L’exposition sera ouverte au public jusqu’au 23 avril.

Plus de détails au www.mnbaq.org.