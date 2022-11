«The Loony Bin», marionnettes pour adultes avertis 

Vous croyez que les spectacles de marionnettes sont essentiellement destinés aux enfants? Eh bien, détrompez-vous! Casteliers accueille cet automne le spectacle pour adultes avertis The Loony Bin, du marionnettiste canadien Ronnie Burkett.

Les fans d’œuvres subversives savent que les shows de «puppet» ne ciblent pas toujours un jeune public, plusieurs ayant déjà vu la comédie musicale à l’humour noir Meet the Feebles de Peter Jackson dans lequel sexe et violence étaient de mise.

The Loony Bin ne sera peut-être pas aussi outrancier que le long métrage du barbu néo-zélandais, mais Louise Lapointe, directrice artistique et fondatrice du Casteliers – un organisme montréalais se consacrant à la diffusion des arts de la marionnette – promet tout de même une œuvre gratinée.

«C’est un spectacle 16 ans et plus, parce que ça traite de thèmes qui abordent la sexualité ou la violence», prévient-elle.

Un grand artiste

L’improvisation sera également au rendez-vous, ajoute Louise Lapointe.

«Ronnie Burkett improvise beaucoup. C’est un comédien, un interprète, un marionnettiste exceptionnel, affirme-t-elle. C’est vraiment un grand artiste.»

Casteliers était censé accueillir Ronnie Burkett lors de son festival, en mars, mais la représentation avait été annulée en raison des restrictions sanitaires.

«On est enchanté de pouvoir l’accueillir à l’automne avec cette nouvelle création qui est faite pour un petit espace comme à la Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM)», raconte la fondatrice du Casteliers.

On a un théâtre d’une cinquantaine de places, alors c’est un lieu parfait pour des représentations sous forme intime. Louise Lapointe, directrice artistique et fondatrice du Casteliers

Présenté comme un spectacle déjanté aux personnages farfelus, The Loony Bin met en scène la charismatique Vealma Abattoir, autrefois célèbre pour avoir été la vache qui a sauté par-dessus la lune dans la comptine anglaise Hey Diddle Diddle.

«Elle est entourée d’une troupe d’acteurs défraîchis, de son équipe énigmatique et de personnages chéris des précédents spectacles de Burkett, dont la mélancolique fée Schnitzel, l’actrice has been Esmé Massengill et la bien-aimée matrone des prairies, Mme Edna Rural», peut-on lire dans le communiqué du spectacle.

Les représentations – en anglais seulement – à la MIAM, située sur l’avenue Saint-Just dans Outremont, se tiennent du 8 au 12 novembre. Ceux et celles qui souhaitent y assister doivent faire vite, puisque peu de billets étaient encore disponibles au moment de la rédaction de ces lignes.

Le 1er et 2 décembre, Casteliers présentera une adaptation du roman de Herman Melville, Moby Dick, au Théâtre Outremont. Sept marionnettistes, une cinquantaine de marionnettes, des projections vidéo, un orchestre et une baleine grandeur nature seront réunis sur scène pour ce spectacle qui s’annonce grandiose.