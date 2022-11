Réconcilier l’humain avec la mort en 27 chapitres

L’auteure de Duberger-Les Saules Catherine Ferland publiera le livre 27 faits curieux sur la mort, d’hier à aujourd’hui, le 8 novembre prochain. Dans son huitième ouvrage, elle livre le résultat d’une année de documentation sur les coutumes entourant le trépas partout dans le monde.

Cet opus fait partie de la collection Les 27, une série de cinq livres d’auteurs différents qui vise à expliquer un phénomène du quotidien en 27 faits par l’entremise d’experts et de scientifiques.

«J’ai découvert cette collection au Salon du livre de Montréal en 2021 et j’ai tout de suite eu envie d’y contribuer, raconte Catherine Ferland. J’ai contacté les éditions Les Heures bleues pour leur proposer le thème de la mort et ils étaient immédiatement emballés. J’avais déjà de bonnes connaissances, parce que je prépare un autre projet en lien avec le sujet.»

Dans 27 faits curieux sur la mort, d’hier à aujourd’hui, l’historienne de formation explore tout ce qui entoure le deuil dans un grand tour d’horizon entre la préhistoire et le monde contemporain.

La proximité ou le rapport avec la mort a changé beaucoup au fil des ans. Les décès sont devenus pas mal plus rares. Autrefois, tout le monde était familier avec ça, parce que la mort était partout. Catherine Ferland

Parallèles

Au fil des 27 chapitres traités dans son dernier ouvrage, Catherine Ferland tente d’intéresser et de surprendre le lecteur avec des anecdotes loufoques et des informations étonnantes. Spécialiste de l’histoire du Québec, elle dresse régulièrement des parallèles entre les pratiques d’époque et ce qui se faisait à un certain moment dans la belle province.

«C’est un livre qui se veut accessible à tous. Les pages sont bien illustrées et disposées pour rendre l’information digeste. Oui, c’est un livre qui parle de la mort, mais je voulais éviter de créer quelque chose de macabre», souligne l’auteure. Les thèmes dont elle traite passent rapidement du sérieux et concret à l’insolite.

On y traite entre autres des animaux psychopompes, des figures mythologiques qui guidaient les âmes vers le monde des morts dans certaines cultures, comme des vêtements de deuil d’hier à aujourd’hui.

L’un des chapitres est également consacré au niveau de bruit lié au deuil. On y apprend que celui-ci diffère selon les origines. «Pour certains peuples, c’est une question de respect de garder le silence autant que possible après le décès de quelqu’un de cher. D’autres ont fait affaire avec des pleureuses professionnelles pour exprimer leur souffrance le plus bruyamment possible pour rendre hommage au défunt.»

Presque tabou

L’écrivaine espère réconcilier quelque peu les gens avec le thème de la mort, qui est devenu presque tabou au fil des ans. «La mort, c’est quelque chose qui fait partie de la vie et pourtant on évite d’en parler. Je veux mettre un projecteur sur cette réalité du quotidien.»

27 faits curieux sur la mort, d’hier à aujourd’hui est un projet «bonbon» aux yeux de Catherine Ferland. Son dernier livre cadre parfaitement dans une démarche entamée il y a quatre ans en rapport avec l’histoire de la mort à Québec. «C’est comme un préambule pour mon grand projet à venir. C’est une belle entrée en matière», conclut-elle.