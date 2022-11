Salimo: rappeur jeune et ambitieux, pour de vrai

Salimo, rappeur de 22 ans qui connaît le succès sur le web, propose un premier album, intitulé Pour de vrai.

Avant même d’avoir lancé cet album de rap francophone, Salimo avait cumulé des millions d’écoutes sur différentes plateformes et des millions de vues sur YouTube. Une belle manière de se faire connaître en début de carrière et un encouragement à poursuivre dans cette voie pour le jeune ayant grandi dans le HLM La Pépinière dans Mercier-Ouest.

«Ça me donne beaucoup de positivité, explique Salimo, qui assure recevoir plusieurs messages par jour de gens qui apprécient son travail. Il y a du monde qui m’écoute. Tout est possible, je vais continuer et un jour ça paiera.»

Même s’il vient d’un milieu difficile, le rappeur remercie ses parents pour l’éducation qu’il a reçue et qui l’a aidée à réaliser ses rêves.

«J’ai eu l’opportunité grâce à mes parents d’étudier au privé dès le primaire, raconte-t-il. Je jouais beaucoup au soccer en sport-étude, donc j’avais quand même des journées assez chargées. Je n’avais pas vraiment le temps de rester dans le quartier.»

Toujours aux études, Salimo suit un programme à HEC Montréal, afin de lancer son propre label.

« Pour de vrai », le premier album de Salimo.

La bosse des affaires

Le rappeur a la bosse des affaires, lui qui prévoit lancer bientôt sa propre marque de vêtement appelée Jeune et ambitieux.

«Jeune et ambitieux, c’est un état d’esprit, une manière d’être, une manière de penser», dit-il, précisant que des hoodies seront bientôt en vente.

Bien déterminé à faire sa place dans le monde du rap, Salimo a tourné le clip de sa pièce Porte entre Paris et Marseille durant l’été 2022, une opportunité pour se faire connaître chez nos cousins français.

«J’ai pu rencontrer des artistes et des producteurs là-bas, évoque-t-il. On essaie de faire le grand saut.»

Salimo soutient avoir été bien accueilli en France, ce qui lui fait entrevoir de belles choses pour l’avenir.

S pour Salimo

Salimo se sent privilégié de pouvoir aller à l’école tout en étant travailleur autonome et de parvenir malgré cela «à joindre les deux bouts.»

Il déplore que des jeunes comme lui soient contraint à travailler pour vivre, ce qui les empêchent de réaliser leurs rêves.

«On devrait tous faire ce qu’on aime, dans la vie», affirme-t-il.

Une philosophie qui le pousse à faire un rap «positif, inspirant, motivant».

L’artiste fera une prestation de 30 minutes dans le cadre de M pour Montréal sur la scène du Théâtre National, le 18 novembre.