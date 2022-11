Noël en musique locale pas (trop) quétaine

Lorsqu’on aime la musique de Noël, il est plaisant de voir les artistes d’aujourd’hui se prêter au jeu des chansons originales inspirées du temps des Fêtes. Au Québec, certain.e.s y sont parvenu.e.s de brillante façon ces dernières années : nous pensons immédiatement à l’album Chansons hivernales de Pierre Lapointe (2020), Bientôt ce sera Noël de Damien Robitaille (2019) ou au fameux Des pas dans la neige de Maryse Letarte (2008).

Voici une sélection de créations originales de Noël de la cuvée 2022, des chansons et des albums aux genres et aux ambiances variés. Ces nouveautés se fraieront-elles une place dans votre liste de chansons irrésistibles des Fêtes?

Chansons

Elliot Maginot parsème son répertoire de chansons de Noël depuis quelques années. Image : Les Disques Audiogramme

Christmas on My Mind d’Elliot Maginot – indie pop

Depuis quelques années, Elliot Maginot, qui a figuré sur la longue liste du prix Polaris l’an passé pour son album Easy Morning, agrémente son riche répertoire d’une chanson de Noël par année. Après les fort belles Christmas Ain’t Enough en 2018, I’ll Know my Savior (Christmas All Around) en 2019, puis The Ballad of Mrs. Claus en 2021, l’auteur-compositeur-interprète offre cette année l’émouvante et enveloppante Christmas on My Mind, sertie de superbes arrangements de cordes et de grelots délicats. Vu le charme et la sensibilité émanant de ces pièces originales, elles mériteraient d’être réunies sur album – qui aurait tout pour devenir un immortel des Fêtes.

Sara Dufour propose un rigodon des Fêtes. Photo : Steeve Girard

La tourtière à ma grand-mère de Sara Dufour – trad

Inspirée de son Lac-Saint-Jean natal, Sara Dufour a concocté un rigodon des plus festifs rendant hommage au patrimoine culinaire jeannois et aux grands rassemblements en famille. C’est l’un de ses oncles qui lui avait suggéré d’écrire sur les galettes blanches de sa tante Fernande, apprend-on dans un communiqué, ce qu’elle a réalisé! Gageons que cette pièce égaiera les chaumières du Québec friandes de musique traditionnelle et fera taper du pied les convives « sur un moyen temps! ». Si vous souhaitez swigner en compagnie de l’autrice-compositrice-interprète, elle fera une mini-tournée du temps des Fêtes fin décembre.

La chanson des Fêtes de Renee Wilkin accompagne un livre jeunesse. Photo : Melany Bernier

Dehors de Renee Wilkin – pop gospel

« Noël scintille parfois plus fort dehors / Mais c’est de toi qu’émane la lumière », chante de sa chaude voix Renee Wilkin sur Dehors. Cette touchante pièce aux accents gospel accompagne le nouveau livre jeunesse de la gagnante en 2014 de l’émission La Voix, Les yeux scintillants de Florian, racontant la saison des Fêtes d’un garçon malade confiné entre les murs d’un hôpital. Un chœur d’enfants couronne d’ailleurs la fin de la chanson, ajoutant à l’enchantement de l’ensemble.

Emmanuelle Boucher chante ses souvenirs des Fêtes. Photo : MoonSun Musik

Noël chez moi d’Emmanuelle Boucher – country

L’artiste country Emmanuelle Boucher chante ses plus beaux souvenirs des Fêtes, odeurs de cannelle, piles de manteaux sur le lit et sapins illuminés qui réchauffent les cœurs compris, sur la joviale Noël chez moi, qui sortira sur les plateformes le 25 novembre. Elle offre aux amoureux.euses de country accrocheur un présent musical distillant la magie des Fêtes en famille qui saura certainement raviver leurs propres Noëls d’antan.

Albums

Illumination de Mathieu Bourret est assortiment de mélodies pianistiques douces et épurées. Photo : Origine/Marie-Claude Dequoy

Illumination de Mathieu Bourret – instrumental

Le pianiste Mathieu Bourret nous réserve le 25 novembre un album instrumental dépouillé faisant toute la place à son précieux instrument, le piano. Sur Illumination, il revisite à sa façon six classiques, dont Have Yourself a Merry Little Christmas, Joy to the World et Jingle Bells, en plus de proposer une pièce improvisée que lui a inspirée « la longue période qui précède le moment où tout semble si lumineux », indique-t-il par communiqué. Cet assortiment de mélodies douces et épurées bercera certainement nos soirées douillettes de décembre, celles où le temps semble ralentir.

La chorale de Y’a du monde à messe a créé neuf chansons originales. Photo : Ambiances Ambiguës

Juste après novembre de la chorale de Y’a du monde à messe – pop

Les interprètes et musiciens formant la chorale de l’émission Y’a du monde à messe, pilotée par Christian Bégin à Télé-Québec, ont créé dans la joie et le partage neuf chansons festives, orchestrées par le directeur musical et réalisateur Alex McMahon. « Notre album est comme une photo de famille parfaitement imparfaite empreinte de la couleur de ceux et celles qui la composent », illustre la chanteuse Sarah Bourdon dans un communiqué. Les membres, qui ont noué au fil des six dernières années de profondes amitiés, transmettent leur plaisir de chanter à l’unisson, un plaisir qui a de quoi animer les partys des Fêtes.



La troupe présentera l’album en spectacle partout au Québec en décembre.

Classiques côtoient chansons originales sur L’esprit de Noël de Nicola Ciccone. Photo : éditions Matita

L’esprit de Noël de Nicola Ciccone – pop

Le chanteur propose son premier album de Noël, hymne aux rassemblements entre êtres chers, indique-t-il dans un communiqué. Il se fait plaisir en interprétant ses classiques favoris des Fêtes, allant de Happy Xmas (War Is Over), Blue Christmas et White Christmas aux cantiques Minuit chrétien et Sainte nuit. Ces incontournables côtoient des titres en italien qui enjolivent depuis toujours les Noëls des Ciccone ainsi que quatre chansons originales, que signe l’auteur de GAFA.



Nicola Ciccone proposera le spectacle virtuel L’esprit de Noël du 23 au 26 décembre.

Spectacle

La chorale d’En direct de l’univers prendra la route en décembre pour chanter Noël. Photo : Productions Pamplemousse

La veillée du temps des Fêtes de l’ensemble d’En direct de l’univers

Le gros party de famille rassembleur que propose l’ensemble vocal de l’émission musicale phare En direct de l’univers, animée par France Beaudoin, est l’occasion de (re)découvrir son album Noël comme autrefois, paru l’an dernier, qui entremêle classiques (dont Marie-Noël de Robert Charlebois ainsi qu’une version remaniée de 23 décembre de Beau Dommage) et chansons originales. Le clan prendra la route autour de Montréal afin de propager en musique l’esprit des Fêtes, enrichissant son répertoire de classiques folkloriques québécois et gospel.

Si le coeur vous en dit, écoutez notre liste de lecture «Noël pas quétaine» (généreusement garnie d’artistes locaux) :