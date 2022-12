«Géants aux pieds d’argile»: la paternité autrement

On parle régulièrement d’enjeux liés à la masculinité, mais moins souvent de manière positive. Sans se voiler la face, la bande dessinée Géants aux pieds d’argile de Mark McGire et d’Alain Chevarier – disponible en librairie depuis le 24 octobre – se saisit de cette question pour livrer un récit à la fois bienveillant et instructif.

Bien qu’ils soient deux hommes «progressistes», Pat et Mathieu parviennent difficilement à assumer leur rôle de père, étant confrontés à leurs propres limites.

Comme leurs conjointes gagnent plus d’argent qu’eux et voyagent constamment, les deux quarantenaires doivent s’occuper de la maison et des enfants, ce qui implique certains sacrifices professionnels. Ancien joueur de basket – d’où la présence du mot «géant» dans le titre – Pat, maintenant enseignant, prend d’ailleurs une année sabbatique pour se consacrer entre autres à sa famille.

Certes, les deux hommes de Géants aux pieds d’argile éprouvent des difficultés à exprimer leurs émotions, qui prennent parfois la forme de la colère. Toutefois, ils doivent aussi faire face à l’incompréhension de leurs conjointes, lesquelles peinent à accorder de la légitimité à leur ressenti.

La peur de répéter les erreurs de leurs parents ajoute à l’angoisse des personnages d’être de «mauvais pères». Cette crainte pousse même Pat à faire une sorte d’enquête sur le passé de son propre père, un vétéran de la guerre du Vietnam maintenant alcoolique.

Mark McGire, qui est aussi enseignant, s’est inspiré de son expérience pour l’écriture de cette bande dessinée qui parle de masculinité sans tomber dans la dénonciation de la masculinité toxique ou du patriarcat.

Du côté des illustrations, le travail d’Alain Chevarier saisit avec doigté le ton du récit par son trait efficace, allant à l’essentiel. On espère que les deux hommes collaboreront à nouveau sur une prochaine bande dessinée tellement la présente œuvre est réussie.

Publiée par Moelle Graphik, Géants aux pieds d’argile est une œuvre courageuse et bouleversante qui parvient à aborder dans toute leur complexité les thèmes de la parentalité et de la masculinité.