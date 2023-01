Jenny d’OD se confie sur sa nouvelle vie

La créatrice de contenu et ex-candidate d’Occupation Double dans l’Ouest, Jenny, donne des nouvelles de sa nouvelle vie… à Paris!

En effet, c’est via une story Instagram qu’elle s’est exprimée sur le sujet.

«Allô tout le monde! Donc, ça, c’est un petit update de la vie à Jenny in Paris, ça va faire depuis novembre (…) bientôt deux mois que j’ai déménagé ici. En deux mois (…) je vais vous dire tout ce qui s’est passé! J’ai fait trois déménagements, puis j’ai eu la grippe deux fois… comme l’influenza ou je ne sais pas trop, la grippe de saison! Merci à tout le monde qui tousse dans les rues pis dans le métro (…) qui tousse dans ma face, c’est vraiment le fun (rires). Mais, finalement, je suis arrivé dans mon appartement officiel (…) Je vais rester pendant un an ici. C’est au-delà de toutes les attentes que j’avais, il est parfait, il est tellement moi puis je suis tellement excitée d’être ici (…) Merci à maman papa qui m’ont aidé à déménager ces deux autres fois (…) Donc c’est ça, petit update de ma vie de Jenny in Paris pis on se reparle bientôt!», a partagé Jenny, qui semble avoir une vie mouvementée depuis son arrivée dans la capitale de la France!

Cependant, les grippes et les déménagements n’empêchent tout de même pas à Jenny de nous montrer, à travers son Instagram, ses plus beaux looks et les beaux décors de Paris!

Rappelons que l’influenceuse a notamment choisi de s’installer dans la Ville Lumière puisque c’est à cet endroit que sa mère a découvert qu’elle était enceinte d’elle et qu’un attachement s’est depuis créé pour la jeune femme.

Bonheur à Jenny dans sa nouvelle vie!