Une Québécoise représentera la France à l’Eurovision 2023

La chanteuse québécoise La Zarra, née à Montréal, représentera la France au concours de l’Eurovision 2023 le 13 mai prochain à Liverpool.

Annoncée par France Télévisions ce matin, la chanteuse représentera le drapeau tricolore lors de cette compétition de chant qui réunit les membres de l’Union européenne (sauf exceptions).

Son nom de scène La Zarra a été choisi en référence à «La Môme», surnom de la célèbre chanteuse française Edith Piaf. On ignore pour le moment le titre qu’elle interprètera lors de la compétition.

«Ces dernières années, je n’étais pas prête, j’écrivais mon premier album et je ne me voyais pas défendre la France, ce grand pays. […] Aujourd’hui, j’ai plus confiance en moi et je suis entourée d’une équipe motivée», a-t-elle confié aux journalistes de France Télévisions.

L’année dernière, les artistes qui voulaient représenter la France lors de la compétition avaient fait l’objet de présélections par l’intermédiaire d’un concours télévisé. Cette année, La Zarra a été choisie en interne.

Elle essayera de remporter le concours pour la France en espérant faire mieux que le groupe breton Alvan & Ahez qui avait représenté le pays l’année dernière et avait terminé 24ème de la finale.

Rappelons qu’une autre Québécoise très célèbre a déjà représenté un autre pays à l’Eurovision. Céline Dion l’avait emporté en 1988 en chantant Ne partez pas sans moi au nom de la Suisse. La dernière victoire de la France à l’Eurovision remonte sinon à 1977 avec la chanteuse Marie Myriam.

Qui est La Zarra ? Née à Montréal de parents maghrébins en 1997, La Zarra se fait connaître en 2016 avec son titre Printemps blanc, en collaboration avec le rappeur Niro. C’est avec son titre Tu t’en iras en 2021 qu’elle sera nommée aux NRJ Music Awards pour la révélation francophone de l’année. Elle aussi collaboré sur l’un des albums du chanteur français Slimane en 2022 avec le titre Les amants de la colline. Son style avait été qualifié de glamour, féministe et mystérieux par Le Parisien en 2021.