Mois de l’histoire des Noirs: la musique africaine dans tous ses états!

La musique africaine sera à l’honneur en février alors que six concerts-événements seront présentés à Montréal afin de célébrer le Mois de l’histoire des Noirs.

À partir du 3 février, la série «La musique africaine dans tous ses états», une présentation des Productions Nuits d’Afrique en partenariat avec Groupe Banque TD, prendra son envol.

Pour ces soirées uniques, où plusieurs horizons musicaux se retrouveront, les célébrations se feront avec l’Afro-Brésilien de Fabiana Cozza (Brésil) accompagnée par le talentueux Zal Sissokho (Sénégal-QC), pour passer au blues africain de Djely Tapa (Mali-QC) qui fait écho au blues américain de Dawn Tyler Watson (Royaume-Uni-Qc).

On retrouvera également l’Afropop de Cheikh Ibra Fam (Sénégal), qui sera accompagné en première partie par la voix Seydina (Sénégal-QC), pour ensuite passer au Rara traditionnel de Jonas Attis (Haiti-Qc), jusqu’au Soulkreôl de Senaya (Guadeloupe-Sénégal-QC), et pour conclure cette série musicale avec du mandingue et de l’afrodub en compagnie de WorldWild SoundSystem et ses invités.

Voici les dates de chacune des soirées, et le lien pour les billets est lié à chacun des endroits.

Vendredi 3 février 2023

21 h – Fabiana Cozza invite Zal Sissokho – Club Balattou

Dimanche 5 février 2023

21 h – Jonas Attis- Club Balattou

Mercredi 8 février 2023

20h30 – DJELY TAPA ET DAWN TYLER WATSON- La Tulipe

Jeudi 16 février 2023

21 h – CHEIKH IBRA FAM – Le National

Jeudi 23 février 2023

20 h – Senaya – Le Lion d’Or

Samedi le 25 février

22 h – WorldWild SoundSystem invite Lëk Sèn, Adama Daou et Zal Sissokho – Le Ministère