Pets, brosses, gâteaux Vachon : un premier one-woman-show pour Eve Côté

On a bien connu l’humoriste Eve Côté au sein du duo les Grandes Crues. C’est dans son univers solo qu’elle nous transporte maintenant avec son premier spectacle, Côté Eve. Avec son style unique, grivois, on traverse sa Gaspésie natale, passant par son expérience de joueuse de hockey, son initiation à l’alcool, la vie de son père livreur de gâteaux Vachon, son célibat et sa noune.

Parce que oui, il en sera question allègrement de sa noune. Eve Côté le précise d’emblée, elle n’est pas Kate Middleton, mais une fille du peuple qui s’exprime librement. Nombreuses seront les allusions aux pets, aux cacas, dans un langage loin d’être princier. À quelques reprises l’humoriste demande même au public «est-ce que c’était trop vulgaire ça»? Lui seul pourra y répondre.

Joël Legendre signe ici une mise en scène épurée. Les seuls éléments de décor alourdissent un peu le spectacle, bien qu’on apprécie les transitions chantées et dansées entre les numéros.

Côté Eve, en tournée à travers le Québec jusqu’au 16 mars