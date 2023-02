Une soirée costumée pour la première de «Farador» aux RVCQ 

Les fans du court métrage La Bataille de Farador d’Edouard A. Tremblay se réjouiront d’apprendre que son adaptation en long métrage sera présentée en première mondiale lors de la soirée de clôture des Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) le 4 mars prochain.

Encore mieux, les RVQC invitent le public à se costumer pour l’occasion, puisque Farador met en scène de jeunes adultes jouant au jeu de rôle Donjons et Dragons toutes les semaines depuis près de 20 ans et qui voient leur routine perturbée par le retour au pays de la sœur de leur maître du jeu.

Cette comédie fantastique est une coproduction Canada-Belgique et met en vedette Éric K. Boulianne (coscénariste de Viking), Lucien Ratio (Feuilles mortes), Benoit Drouin-Germain (Une autre histoire) et Catherine Brunet (Matthias et Maxime).

Rappelons que du côté de la soirée d’ouverture, c’est le film Le Plongeur de Francis Leclerc, adapté du roman éponyme de Stéphane Larue qui sera présenté.

Ce titre sera d’ailleurs en tournée pendant les RVQC et sera projeté dans cinq villes du Québec.

Soirées Tapis bleu

Parmi les 300 films projetés lors de cette grande fiesta du cinéma d’ici qui célèbre sa 41e édition, d’autres premières mondiales s’enchaîneront au Cinéma Impérial lors des Soirées Tapis bleu. Au menu : le thriller psychologique Frontières de Guy Édoin mettant en vedette Pascale Bussières, Christine Beaulieu, Micheline Lanctôt et une maison hantée (!); le biopic sur le tueur à gages Donald Lavoie (Éric Bruneau) Crépuscule pour un tueur de Raymond St-Jean; la comédie noire Jour de merde de Kevin T. Landry où on suit le parcours difficile d’une mère monoparentale; et enfin, le documentaire Jacques de Lysandre Leduc-Boudreau, portrait d’un ermite de 80 ans qui apprend qui a le parkinson.

Nouveauté cette année : l’une de ces soirées sera consacrée aux courts métrages et proposera deux fictions, deux documentaires et deux films d’animation.

Hommage

La 41e édition des RVCQ est dédiée à Jean Lapointe, décédé en novembre dernier. Pour souligner sa contribution au cinéma québécois, le long métrage À l’origine d’un cri sera présenté en présence du réalisateur Robin Aubert.

Le festival rendra également hommage au réalisateur micmac Jeff Barnaby en diffusant son premier film Rhymes for Young Ghouls et soulignera également la mémoire d’André Brassard avec la projection d’Il était une fois dans l’est, coscénarisé avec Michel Tremblay, fréquent collaborateur de Brassard.

Prends ça court!

Ce sera le comédien Guillaume Cyr qui animera le 2 mars le 19e gala Prends ça court! qui, oh surprise, récompense les meilleurs courts métrages québécois.

«C’est le dernier gala du cinéma québécois encore en vie», a fait remarquer un Guillaume Cyr pince-sans-rire, lors de la conférence, ce qui a fait réagir la directrice générale de Québec Cinéma Sylvie Quenneville qui n’a pas perdu espoir de pouvoir faire renaître les prix Iris.

Rappelons que Radio-Canada a annoncé l’automne dernier qu’il ne diffusera plus le Gala Québec Cinéma, l’événement enregistrant des cotes d’écoute dérisoires depuis quelques années.

Le comédien a également annoncé au public que Timothée Chalamet ne sera pas en tournage le 2 mars pour le 2e opus de Dune, puisque Denis Villeneuve sera au gala Prends ça court! pour remettre le prix Coup de cœur qui porte son nom.

Cette grande messe du cinéma d’ici est plus nécessaire que jamais dans un contexte où les parts de marché des films québécois ont fondu de 5% l’année dernière, passant de 12,4 % en 2021 à 7,3 % en 2022. Un seul film québécois s’est d’ailleurs hissé dans le palmarès des films les plus visionnés en 2022 : 23 décembre de Miryam Bouchard au 18e rang, avec des recettes de 1,75 M$.