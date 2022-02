Henri Picard jouera le rôle-titre dans l’adaptation du roman «Le plongeur»

On connaît enfin la distribution de la très attendue adaptation cinématographique du roman Le plongeur. Henri Picard prêtera ses traits à Stéphane, jeune protagoniste qui occupe l’emploi donnant son titre à l’œuvre.

L’auteur Stéphane Larue a connu un succès monstre avec son premier roman publié aux éditions Le Quartanier en 2016. En plus d’être traduit en anglais, Le plongeur a remporté plusieurs distinctions, dont le prestigieux Prix des libraires.

Récit d’autofiction, Le plongeur raconte l’histoire d’un métalleux de 19 ans qui rêve d’être illustrateur, mais qui est endetté et accro au jeu. En devenant plongeur dans un restaurant, il découvrira un univers méconnu et sa galerie de personnages hauts en couleur.

En plus d’Henri Picard, le film mettra en scène Charles-Aubey Houde, Joan Hart, Maxime de Cotret, Fayolle Jean Jr, Robin L’Houmeau, Gabrielle Côté, Jade Charbonneau et Emmanuel Schwartz, qui incarneront respectivement les personnages de Bébert, Bonnie, Greg, Renaud, Jonathan, Séverine, Marie-Lou et Benjamin.

Le plongeur sera réalisé par Francis Leclerc (L’arracheuse de temps, Pieds nus dans l’aube, Un été sans point ni coup sûr), qui signe le scénario à quatre mains avec Éric K. Boulianne.

Stéphane Larue enchanté

L’annonce de l’adaptation au cinéma de ce roman remonte à 2017. C’est donc dire que le film est très attendu par le public, ainsi que par l’écrivain Stéphane Larue.

«Quand mon éditeur, il y a cinq ans, m’a confirmé que Le plongeur serait adapté au cinéma, je me réjouissais, mais ça me paraissait lointain, irréel. […] Je ressens aujourd’hui une sorte de fébrilité joyeuse», a-t-il déclaré.

L’auteur se réjouit de voir son histoire portée au grand écran. «Pour un écrivain, c’est un sentiment extraordinaire de voir ses personnages prendre corps, de les voir bouger, de les entendre.»

On peut raconter une même histoire de plusieurs façons, et j’ai très hâte de voir ce que Le plongeur deviendra à l’écran. Stéphane Larue, auteur du roman Le plongeur

Le tournage du film débutera lundi prochain à Montréal. La sortie en salle du Plongeur est prévue pour 2023.