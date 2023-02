Samuele chante la transidentité joyeuse en langue des signes

Samuele, artiste montréalais queer et engagé, plus connu en France qu’au Québec, sort son 3e album, Une paillette dans l’engrenage, qui répand sa joie d’être trans, une paillette à la fois. Les 12 titres de l’opus, qui abordent la question du genre avec une douceur rythmée, seront traduits en langue des signes québécoise (LSQ) dans leur vidéo respective.

L’artiste caractérise son style musical de «pop sale», un son pop accrocheur avec une twist de notes de guitares grinçantes. Forcé de composer son album seul pendant la pandémie, l’artiste a écrit les tounes non plus avec son groupe, mais avec sa fidèle guitare sèche et des logiciels qu’iel a dû apprendre à utiliser sur le tas. Le résultat, après trois ans de production, est plus électro que pour ses albums précédents.

«Transitionner, c’est aussi beaucoup de joie, pas juste du drame, de la tristesse et de la violence», revendique Samuele.

Samuele – La Machine (interprétée en Langue des Signes Québécoise – LSQ)

Le 3e album autofinancé de l’auteur-compositeur et éducateur de 36 ans combine ses deux passions, la musique et l’éducation sur l’identité du genre. Le titre est inspiré par l’expression «un grain de sable dans l’engrenage» et revendique que les «petits gestes peuvent avoir un gros impact», raconte l’artiste, qui «milite pour un monde meilleur» par la musique. Ainsi, les textes engagés et rythmés des 12 tounes troquent les difficultés vécues par les personnes trans par la célébration d’être un.e trans joyeux.se, une paillette à la fois!

Samuele et son groupe reviennent d’une tournée de plusieurs dates en France. Ils ont joué en janvier leurs nouveaux morceaux à Paris, Lyon, Toulouse et Montauban, alors que des dates de spectacles se font attendre au Québec. Pourtant, son second album, Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent, s’était fait remarquer au Gala de l’ADISQ avec une nomination pour l’album de l’année en 2017.

Iel tient à ce que ce 3e album soit «le plus inclusif possible». Il a donc été conçu pour les personnes trans, queer, entendantes, malentendantes et sourdes. L’œuvre dans son ensemble se décline par un album-livret qui s’écoute et qui se lit et des clips vidéo en langue des signes québécois (LSQ). Toutes les chansons sortiront progressivement et seront traduites en LSQ par la poétesse sourde Hodan Ismael Youssouf et l’interprète Fanny Dubé.

Tendre la main vers les communautés est difficile, mais j’espère créer des ponts avec les personnes sourdes et malentendantes avec mes vidéos en LSQ. Samuele

L’album-livret est un retour tactile au format papier, couleur lavande, des pochettes d’albums que l’on dissèque et que l’on revisite. L’artiste y partage, dans une vingtaine de pages, les paroles des chansons, des illustrations et des photos et confie ses pensées sur la santé mentale, l’amour au sens large, le concept queer, et la «transitude», ou l’expérience d’être une personne trans. Des sujets abordés dans ses concerts et conférences qui sont ici approfondis.

Disponible dans les librairies montréalaises L’Euguélionne et n’était-ce pas l’été depuis le 20 février, le lien vers les chansons téléchargeables gratuitement est inclus avec l’album.

Pour les adeptes de la musique sans le livret, les chansons sont disponibles sur toutes les plateformes de musique numérique et sa page Bandcamp.