«Live»: l’humour indémodable de Simon Gouache  

Très peu présent à la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux, contrairement à bien des humoristes, Simon Gouache base sa carrière presque exclusivement sur ses spectacles sur scène. Et ça marche. L’humoriste est un véritable expert du stand-up et Live, son troisième one-man show lancé mardi à l’Olympia de Montréal, le prouve amplement.

À peine quelques instants après son arrivée sur scène, Simon Gouache, en expliquant découvrir la vie matinale depuis qu’il est père, offre une imitation de Salut Bonjour hilarante et drôlement précise. Il tourne en dérision l’enchaînement des sujets de l’émission à un rythme effréné chaque matin durant quatre heures : à 7h20, on montre comment cuisiner un bœuf bourguignon, et au retour de la pause, Gino Chouinard a un iguane sur l’épaule.

Le spectacle vient de commencer que, déjà, le public est plié en deux. L’humoriste ne le lâchera pas tout au long des 90 minutes suivantes, enchaînant un feu roulant de blagues qui font rire de manière ininterrompue, sans temps mort.

C’est que Simon Gouache est un fin raconteur. Son texte est précis. Chaque mot, chaque virgule, chaque pause, tout est bien placé. Quand une blague fait rire, il renchérit, poussant l’hilarité encore plus loin. Et comme si ce n’était pas assez, en plus de raconter ses blagues, l’humoriste les joue, imitant de manière évocatrice ce dont il est en train de se moquer.

Les thèmes de ces gags sont très souvent des lieux communs. Sa paresse, le ridicule de la haute gastronomie, les différences entre les toilettes des hommes et celles des femmes, les applications de rencontres, une visite dans la belle-famille, le Montréalais qui déménage en banlieue ou la calvitie sont autant de sujets abordés dans le spectacle Live, des thèmes qui pourraient sembler déjà vus, usés à la corde.

Mais lorsque Simon Gouache s’y attaque, c’est comme s’ils étaient inédits, comme si l’humoriste avait trouvé la formule magique pour amener un vent de fraîcheur à des prémices qui pourraient sembler vieilles comme le monde. Son humour apparaît ainsi universel et indémodable.

Live part en tournée à travers le Québec. Le spectacle sera de retour à Montréal les 9 et 10 mars ainsi que le 6 avril.