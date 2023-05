Montréal va jouir d’un nouveau festival érotique 

ll n’y a pas de tabous au menu du Festival Jouissif, un nouvel événement sur l’art érotique prévu au Bain Mathieu du 17 au 18 juin prochain.

Ce nouveau festival, crée par deux ami.e.s, se veut un espace respectueux, ouvert, inclusif et consentent pour permettre au public de découvrir l’art érotique sous plusieurs formes.

Au cours de la fin de semaine du festival, ce sont une quarantaine d’artistes et d’exposant.e.s qui seront sur place, de 11h à 17h, pour présenter leur art et leurs produits. Vous pourrez, avec un verre à la main si ça vous dit, zyeuter des toiles, des illustrations, des photos, du travail du cuir et même des dildos en céramique. Des ateliers et des rencontres sont aussi au programme.

Samedi soir, place à des festivités sexy: performances burlesques, drag queens et drag kings, espace pour danser sur la musique de DJ Sam (qu’on connaît pour les soirées Queen and Queer) et surprises vous attendent.

«Nous voulions un lieu inclusif et ouvert à Montréal, expliquent par voie de communiqué les organisateur.trice.s Nadia Cardin, qui vient du milieu événementiel, et Alexis Genta, qui est artiste visuel. Nous avions envie de mettre la main à la pâte et de nous mobiliser pour faire rayonner et surtout festoyer ensemble l’art érotique.»

Où : Au Bain Mathieu (2915 rue Ontario E, Montréal) Quand : 17 et 18 juin 2023 Billets en vente ici pour la soirée du samedi. Tous.tes les exposant.e.s et artistes ici. 18 ans et plus