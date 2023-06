CinéRuelles de retour dans le Plateau et Rosemont

Les films d’animation « Katak, le brave béluga » ainsi que « Félix et le trésor de Morgäa » font partie de la programmation de CinéRuelles cet été, qui se déroulera du 23 juin au 26 août dans 40 ruelles du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont–La Petite-Patrie.

CinéRuelles est de retour pour une troisième édition cet été, conviant les Montréalais.es à des rendez-vous ciné dans le confort… de leurs ruelles! Du 23 juin au 26 août, tous les vendredis et samedis soirs, l’organisme à but non lucratif projettera gratuitement des films d’animation francophones dans 40 ruelles du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont–La Petite-Patrie.

Ce sera l’occasion de regarder en famille ou entre ami.e.s les films québécois Katak, le brave béluga et Félix et le trésor de Morgäa, la production franco-canadienne Vaillante ou encore Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?, de la France et du Luxembourg, ainsi que L’île en folie, de la Belgique.

Et parce qu’un bon film s’accompagne si bien de maïs soufflé, Bad Monkey Popcorn en offrira gratuitement à chaque représentation.

