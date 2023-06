Une nouvelle œuvre exposée au parc Laurier

Trois sculptures d’aluminium prenant la forme de fontaines d’eau ont fait leur apparition mercredi au parc Sir-Wilfrid-Laurier, situé dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Intitulée «Fontaines», l’œuvre de l’artiste Myriam Dion vise à mettre en valeur l’îlot de fraîcheur dans lequel elle est exposée.

Réalisée dans le cadre des travaux des rues Saint-Grégoire, Berri et de La Roche, ainsi que de l’avenue Christophe-Colomb, l’installation monumentale est faite en aluminium percé pour donner l’illusion de jets d’eau.

Sa créatrice, Myriam Dion, articule sa pratique autour d’une technique de découpe manuelle très délicate réalisée généralement sur du papier et reproduite sur de l’aluminium dans le cas précis de cette œuvre. «La structure répétitive, le motif et la découpe sont des éléments distinctifs de ma pratique sur papier que j’ai voulu transposer dans la conception de ces sculptures par un agencement de motifs ajourés et de bandes ondulantes sur lesquelles des gouttes d’eau sont découpées», explique-t-elle.

La création imposante se veut aussi un point de repère dans le paysage du parc. La responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus, souhaite que la la population puisse vivre des rendez-vous improvisés et des moments urbains mémorables autour de l’oeuvre.

«Fontaines» fait l’éloge de l’eau comme un élément essentiel pour la collectivité, peut-on lire dans un communiqué de la Ville de Montréal. Myriam Dion explique d’ailleurs avoir choisi le sujet de la fontaine pour cette œuvre en raison de «plusieurs symboliques et particularités propres à cet objet couramment intégré au décor des parcs et des jardins, et dont le mouvement de l’eau en cascades fait écho aux flux et mouvements des promeneurs, inhérents à ces lieux attractifs».