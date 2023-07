Le chanteur disco québécois Martin Stevens s’est éteint

Le chanteur disco québécois Martin Stevens serait décédé ce mercredi matin à Gaspé des suites d’une maladie pulmonaire, selon les informations obtenues par TVA Nouvelles. Il était âgé de 69 ans.

Martin Stevens, Roger Prud’homme de son vrai nom, est devenu une superstar dans la vingtaine, avec le succès des chansons J’aime la musique (1976), Love Is in the Air (1978) et Midnight Music (1979) qui se sont toutes retrouvées numéro 1 au palmarès.

Le Verdunois d’origine a d’ailleurs été nommé dans la catégorie interprète masculin de l’année ainsi que celle d’album disco de l’année au Gala de l’ADISQ en 1979, grâce au succès de Love Is in the Air, une reprise du chanteur australien John Paul Young.

Il a également été nommé à deux reprises aux Juno Awards pour le single le plus vendu, pour Love Is in the Air en 1979 et Midnight Music en 1980.

En 2007, Martin Stevens publiait une biographie intitulée Sexe, drogue et disco, racontant une époque où la vie de jet-set meublait son quotidien.

La nouvelle de son décès a été annoncée par des membres de sa famille sur les réseaux sociaux un peu plus tôt aujourd’hui.