Une exposition pour la mémoire du Quartier chinois

Différents modules d’exposition portant sur l’histoire du quartier sont affichés dans six lieux du Quartier chinois, jusqu’au 15 octobre. L’exposition est le fruit d’une collaboration entre le Centre des mémoires montréalaises (MEM) et la Ville de Montréal.

L’exposition fait naviguer les passants à travers des témoignages de personnes ayant aimé et fréquenté le Quartier chinois. De plus, ce sera l’occasion pour apprendre une foule de faits méconnus aussi bien sur le quartier et sa communauté que sur l’histoire de la diaspora chinoise.

Les modules sont présentés en extérieur au Centre communautaire catholique chinois, au Nouilles Wing Itée, aux Aliments Wong Wing, à l’Association Hum, au restaurant Ho Ho et à la résidence pour aînés Waa Yan Dai Lau.

L’exposition, qui est ouverte à tous, n’est pas la seule activité offerte par le MEM. Une autre activité gratuite se déroulera également tout au long de l’été: le vélo citoyen. L’activité est proposée à plusieurs dates entre le 1er juillet et le 30 septembre.

Jugeant l’histoire des communautés chinoises «largement absente du narratif dominant, effacée de la mémoire collective québécoise», le directeur artistique de l’exposition, Parker Mah, dit ainsi rendre visible la présence des communautés. «Ces lieux rassembleurs et emblématiques nous rappellent l’importance du patrimoine immatériel et l’ampleur de leur contribution sociétale», souligne-t-il dans un communiqué.