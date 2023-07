«Tout le monde s’haït» déballe ses complexes au Zoofest pour son 100e épisode  

C’est devant une salle qui peut accueillir jusqu’à 1200 personnes que les humoristes Sam Cyr et Marylène Gendron enregistreront le 100e épisode de leur podcast, Tout le monde s’haït, dans le cadre du Zoofest. Vendredi soir, le duo parlera de ses complexes et de ceux de leurs invité.e.s surprises à l’Église St-James.

Si le concept du balado habituellement enregistré en studio reste le même sur scène, on peut toutefois s’attendre à une version «sur le Red bull», prévient le coanimateur et cocréateur Sam Cyr, en entrevue avec Métro. Le comédien Pier-Luc Funk, dont le passage au podcast a été particulièrement comique, agira d’ailleurs comme fou du roi lors de cette soirée afin de pimenter les festivités.

Une ampleur imprévue

«On n’avait tellement pas d’idée de grandeur par rapport à ce projet-là. On voulait juste le faire pour s’amuser», nous explique Marylène Gendron. Plus d’un an plus tard et un trophée du Gala Les Olivier en poche, le projet roule encore.

«Je ne m’imaginais pas qu’on réussirait à avoir du contenu pour aussi longtemps. Mais c’est comme une thérapie : tu penses que tu vas faire trois mois et finalement, quatre ans plus tard, t’es encore là», rigole celle qui est collaboratrice à On part ça d’même, sur les ondes de WKND.

C’est pendant la pandémie que Sam et Marylène – qui ont fait connaissance à l’École de l’humour avant leur graduation, en 2018 – ont réalisé que le sujet des complexes les unissait.

«On avait besoin les deux d’avoir un exutoire pour canaliser ces pensées-là sur des travers qu’on a et des parties de nous qui nous font honte. Ça nous fait du bien d’extérioriser ça», explique Sam, qui souligne, avec sa coanimatrice, l’importance de rester dans le ton humoristique et léger.

Et en étant deux, Sam et Marylène avaient une plus grande aisance à se confier ainsi, puisqu’une complicité existait déjà.

À force de parler durant presque 100 épisodes de leurs complexes, est-ce que les animateur.trice.s s’en sont débarrassés?

«Je pense que ça m’a aidé, répond Sam Cyr, qui a fait paraître l’an dernier le livre Lamentable. J’ai remarqué que depuis deux ans, je suis plus clément avec moi-même. Je remarque encore mes complexes et ce que j’aimerais changer à propos de moi. Mais je passe par-dessus plus rapidement.»

De son côté, Marylène voit aussi un effet thérapeutique dans l’animation du balado Tout le monde s’hait : «le fait d’avoir enregistré beaucoup d’épisodes et que le temps passe entre les enregistrements permet de nous voir évoluer et de rectifier certaines confidences».

S’il vous faut un argument supplémentaire pour aller voir le duo au Zoofest, sachez qu’il y aura du gâteau et un after party, où les deux humoristes seront DJs. Parce que c’est la fête, quoi!

Pour des billets pour le 100e du podcast, c’est ici. Pour des billets pour l’after party gratuit, c’est ici.