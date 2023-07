«Womansplaining show»: tour du chapeau féministe au Zoofest  

Le Womansplaining show, le spectacle d’humour féministe de Noémie Leduc-Roy et Anne-Sarah Charbonneau, sera de retour au Zoofest pour une troisième fois le 16 juillet prochain à l’Église unie Saint-James.

Womansplain-quoi? Le womansplaining fait écho au mansplaining, un concept pour décrire les explications qu’un homme donne de manière condescendante à une femme qui n’a rien demandé.

Vous devinerez donc que les humoristes Noémie Leduc-Roy et Anne-Sarah Charbonneau laissent aux femmes et aux personnes queers une place de choix sur scène, question de retourner le rapport de force et parler (eh oui, encore!) de féminisme.

La place aux femmes

À l’École nationale de l’humour (ENH), les deux instigatrices du projet faisaient partie des rares femmes de leur cohorte, explique Anne-Sarah Charbonneau en entrevue avec Métro. Noémie a alors eu l’idée de monter un spectacle afin de mettre en lumière leurs collègues du milieu.

«C’est parfois plus difficile de parler de ces sujets-là dans un bar. On voulait donc créer un espace où le public veut ça, et se déplace pour cet angle, carrément», raconte Anne-Sarah.

Lancé en 2021, le Womansplaining show a vu le jour au Zoofest, avant de partir en tournée dans quelques régions du Québec. «Il y a eu de belles retombées dès notre premier spectacle, commente Anne-Sarah. Ça a confirmé que nous n’avions pas le choix de continuer.»

Elle ajoute que le spectacle aide les femmes humoristes ainsi que les humoristes de la diversité sexuelle et de genre à échanger sur leurs expériences, à se sentir plus valides et à se faire des ami.e.s.

«On a décidé d’élargir nos horizons et d’inviter des artistes qui ne sont pas nécessairement en humour, mais qui ont des perspectives féministes et engagées», précise Anne-Sarah.

Ainsi, parmi les personnes qui fouleront la scène de l’Église unie Saint-James ce dimanche, on retrouve Coco Belliveau, Katherine Levac, Tranna Wintour et Garihanna Jean-Louis (première et seule femme noire diplômée de l’ENH à ce jour), mais aussi la poète Natasha Kanapé Fontaine ainsi que les drag kings Rock Bière et RV Métal.

«Le spectacle [du 16 juillet] va être un gros party pour célébrer nos trois ans. On a mis le paquet. En plus, le spectacle est dans une église, ce qui est quasiment ironique comme image», rigole celle qui coanime le podcast Pas peu fières.

Et les femmes en humour, maintenant, ont-elles plus de place? «Il y a beaucoup de changement, j’ai vraiment beaucoup d’espoir, confie Anne-Sarah. Je trouve que depuis quelque temps, il y a plus de spectacles et de concepts qui mettent de l’avant des personnes marginalisées et des femmes».

Celle qui cumule les vues avec ses capsules humoristiques sur TikTok mentionne toutefois qu’il reste du travail à faire, notamment pour mettre en lumière les personnes autochtones et de la diversité ethnoculturelle.

Le Womansplaining show aura lieu le 16 juillet prochain, à 19h, dans le cadre du Zoofest. Des billets sont encore disponibles ici.