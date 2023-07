L’auteur Yvan Godbout met fin à sa carrière

Quelques heures à peine après l’annonce d’une adaptation télévisuelle des Contes interdits, l’auteur Yvan Godbout a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il mettait fin à sa carrière.

Véritable phénomène littéraire depuis sa création, Les Contes interdits est une série de romans d’horreur publiée aux Éditions AdA, comptant plus de 42 titres (écrits par une quinzaine d’auteurs, dont Yvan Godbout) et revisitant pour un public adulte et averti des contes populaires comme Cendrillon ou La Belle et la Bête.

Si de prime abord l’annonce de l’adaptation de ses livres à la télé par Attraction est une bonne nouvelle pour les adeptes de l’horreur et pour cette maison d’édition qui est passée à travers un procès difficile, accusée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) d’avoir produit de la pornographie juvénile dans le roman Hansel et Gretel d’Yvan Godbout, la pilule passe mal pour ce dernier.

Pour rappel, le procès avait eu lieu à la suite d’une plainte d’une enseignante qui avait jugé «trop explicite» un passage du livre décrivant l’agression sexuelle d’une fillette de neuf ans par son père. Le procès s’était terminé par un acquittement en 2020, mais il semble que le rappel constant de cette affaire judiciaire dans les médias exaspère Yvan Godbout au point où il a décidé de mettre fin à sa carrière.

«Je n’en peux simplement plus de découvrir mon nom dans quelques articles, même pour une excellente nouvelle, parce que je sais que j’y découvrirai deux horribles mots juste à côté, a-t-il écrit sur Facebook. Mon cœur et mon esprit ont atteint leur limite […] je mets fin à ma carrière d’auteur (j’honorerai mes engagements 2023 et mes projets en cours d’écriture), et tenterai de réintégrer le marché du travail. Un marché que je n’aurais jamais dû quitter.»

Interrogé ce week-end par La Presse, Richard Jean-Baptiste, le vice-président et producteur exécutif chez Attraction qui chapeautera cette production télévisuelle des Contes interdits, a précisé que Hansel et Gretel ne serait pas adapté en téléfilm, pour ne pas «détourner l’attention de ce projet».

Notons que, malgré l’acquittement, cette affaire judiciaire n’est pas véritablement terminée, puisque le président du Groupe AdA, François Doucet, a entamé une poursuite contre le DPCP pour «dommages irrémédiables», réclamant une somme de 4 M$.

Plus tard dans la journée, Yvan Godbout a tenu à préciser dans une vidéo que malgré sa décision, il est très heureux pour sa maison d’édition et pour ses collègues auteurs.