Les sorties geeks de la semaine du 24 juillet

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100 % geeks. Au programme : l’antépisode de Twin Peaks, des films d’horreur québécois, un livre conçu avec une IA et un pique-nique de gothiques!

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

Twin Peaks: Fire Walk With Me au Cinéma Moderne

Si plusieurs fidèles de la série Twin Peaks avaient été déçu.e.s par l’antépisode Fire Walk With Me, ce n’est pas le cas du chargé des communications du Cinéma Moderne, Maxime Poulin qui propose le long métrage de David Lynch dans la programmation «Coups de cœur de l’équipe».

«L’univers développé par David Lynch et Mark Frost me fascine encore aujourd’hui en raison des personnages colorés, des décors surréalistes et de l’humour absurde contenu dans les dialogues, précise Maxime Poulin sur le site du Cinéma Moderne. [Twin Peaks : Fire Walk With Me] permet de brillamment sceller l’histoire du personnage de Laura Palmer tout en produisant un film aussi riche et intéressant que les œuvres les plus marquantes du cinéaste.»

Le long métrage se concentre donc sur les sept derniers jours précédant le meurtre crapuleux de Laura Palmer, une jeune étudiante menant une vie secrète marquée par la drogue et la prostitution.

Date : 26 juillet à 21h et le 29 juillet à 21h30

: 26 juillet à 21h et le 29 juillet à 21h30 Lieu : Cinéma Moderne (5150 boulevard Saint-Laurent)

: Cinéma Moderne (5150 boulevard Saint-Laurent) Langue : Anglais

Histoires d’horreur: deux films québécois à l’affiche

Pas un, mais deux films québécois sont présentés ce jeudi dans le cycle estival de la Cinémathèque québécoise Histoires d’horreur. À 18h, c’est le long métrage Thanatomorphose d’Éric Falardeau qui sera projeté. Produit en 2012, le film raconte l’histoire d’une femme qui se met à pourrir comme un cadavre, pourtant, elle est bien en vie.

Puis à 20h15, c’est au tour du court métrage La table d’Izabel Grondin d’être présenté en première partie du long métrage Videodrome de David Cronenberg. D’une durée de 14 minutes, La table met également en scène une femme, cette fois-ci victime de divers sévices lui étant infligés par un homme. Un court métrage qui interroge la notion de consentement et les fausses apparences.

Date : 27 juillet à 18h (Thanatomorphose) et 20h15 (La table)

: 27 juillet à 18h (Thanatomorphose) et 20h15 (La table) Lieu : La Cinémathèque québécoise (335 boulevard De Maisonneuve Est)

: La Cinémathèque québécoise (335 boulevard De Maisonneuve Est) Langue : Français

Lancement et lectures de Terror in the Ailien Realms

Le cinéaste et artiste Pat Tremblay lance ce vendredi Terror in the Ailien Realms : Transdimensional Horror Movie Posters & Their Film Reviews, un livre réunissant une série d’affiches de films d’horreur créées à l’aide de l’intelligence artificielle. Pour chacun de ces films jamais tournés, des critiques imaginaires ont été rédigées par «des sommités du monde de l’horreur».

C’est la nostalgie de l’époque «où on déambulait dans les allées des clubs vidéo pour trouver des films cool en se basant sur les boîtiers des VHS» qui a motivé Pat Tremblay à élaborer ce livre, peut-on lire sur la page de l’événement.

Parmi les collaborateur.trice.s du livre, Justin Benson, Aaron Moorhead, George Mihalka, Elza Kephart, Dave Alexander, Gary Sherman, Eric Falardeau, Lee Paula Springer, Chris Bavota, David Lawson et Michael Gingold assisteront au lancement et certain.e.s liront leur critique en personne.

Date : 28 juillet à 17h

: 28 juillet à 17h Lieu : McKibbin’s Irish Pub (1426 rue Bishop)

: McKibbin’s Irish Pub (1426 rue Bishop) Langue : Anglais

Le Grand Pique-Nique Gothique de Montréal

La 10e édition du Grand Pique-Nique Gothique de Montréal se tient ce samedi au coin des avenues du Parc et Mont-Royal. Jeux, performances, exposants, ateliers, DJ et plus animeront les lieux et cela sans compter la présence des participant.e.s qui porteront leurs plus beaux accoutrements gothiques.

Une distribution de «sang froid» sera également offerte par le Vampire Tea Party.

Et pour ceux et celles qui souhaitent clore cette journée de manière dansante, une soirée de «hits sans compromis» avec DJ’s FAITH & Désordres Sonores sera présentée au Cabaret Berlin à partir de 21h.