Histoires d’horreur à la Cinémathèque québécoise

L’horreur est à l’honneur cet été à la Cinémathèque québécoise, l’institution consacrant un long cycle de deux mois à ce genre cinématographique.

En collaboration avec le Festival Fantasia, la Cinémathèque québécoise présentera du 1er juillet au 31 août la programmation Histoires d’horreur, réunissant 86 titres produits entre 1911 et 2021. Si ces classiques du cinéma d’épouvante proviennent des quatre coins du monde, le cinéma québécois aura une place, promet la Cinémathèque.

« C’est plus de 120 ans de cinéma d’horreur qui est proposé avec ce cycle, nous rappelant que le 7e art réussit à rendre concrètes et palpables nos peurs les plus profondément enfouies », indique le communiqué de la Cinémathèque.

Parmi les films québécois présentés, le public pourra (re)voir Les affamés (2017) de Robin Aubert, Sur le seuil (2003) d’Éric Tessier, Le diable est parmi nous (1972) de Jean Beaudin, Thanatomorphose (2012) d’Éric Falardeau, La peau blanche (2004) de Daniel Roby et Ascension (2002) de Karim Hussain.

L’horreur au féminin

Plusieurs œuvres réalisées par des femmes font aussi partie de la programmation, dont le film Titane de Julia Ducournau (2021), lauréat de la Palme d’or au Festival de Cannes 2021. Également au menu : le perturbant Dans ma peau (2002) de Marina de Van et l’excellent western horrifique Ravenous (1999) de la regrettée Antonia Bird, deux longs métrages abordant à leur façon le cannibalisme.

Du côté du Québec, mentionnons le court métrage La table (2013) de la réalisatrice Izabel Grondin, une œuvre troublante et ambiguë mettant en vedette l’envoûtante Isabelle Giroux ou encore le long métrage Slaxx (2020) d’Elza Kephart, une satire sociale sur l’industrie du vêtement et l’écoblanchiment.

Également présentés dans le cycle Histoires d’horreur :

Psycho (1960) et The Birds (1963) d’Alfred Hitchcock

Dracula (1931) de Tod Browning

The Exorcist (1974) de William Friedkin

The Shining (1980) de Stanley Kubrick

Nosferatu (1922) de Friedrich Wilhelm Murnau

Le fantôme de l’Opéra (1925) de Rupert Julian

L’Inferno (1911) de Francesco Bertolini Giuseppe De Liguoro et Adolfo Padovan

Pour consulter la programmation complète, c’est par ici.