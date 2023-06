«Les chambres rouges» en ouverture de Fantasia

Le film Les chambres rouges de Pascal Plante ouvrira la 27e édition de Fantasia, le 20 juillet. Le festival international de films, qui se déroulera jusqu’au 9 août, annonce également une seconde vague de titres au programme.

Présenté en première mondiale à Karlovy Vary, en République tchèque, Les chambres rouges, troisième long métrage du réalisateur des Faux tatouages et de Nadia, Butterfly, relate l’histoire d’une femme (incarnée par Juliette Gariépy) obsédée par le procès hypermédiatisé d’un tueur en série. Extirpée de sa solitude écrasante par une autre femme fascinée par les macabres événements, la protagoniste tentera de débusquer la vidéo manquante du meurtre d’une des victimes… à qui elle ressemble étrangement.

Le film sera projeté en première nord-américaine à l’Université Concordia en présence de l’équipe de création.

Fantasia présentera en première mondiale le nouveau film d’Olivier Godin, Irlande cahier bleu, aux Fantastiques week-ends du cinéma québécois. Photo fournie par Fantasia.

Deuxième vague de titres

Après avoir annoncé plus tôt ce printemps que le film québécois Richelieu de Pier-Philippe Chevigny, mettant en vedette Ariane Castellanos et Marc-André Grondin, allait être projeté en première canadienne, Fantasia dévoile cette fois qu’il présentera en première mondiale Irlande cahier bleu d’Olivier Godin (Les arts de la parole, Il n’y a pas de faux métier) aux Fantastiques week-ends du cinéma québécois.

Oscillant entre réalité et onirisme, poésie et comédie, annonce le communiqué du festival, le film capté en 16 mm suit un poète du quotidien féru de basketball de haut calibre qui aspire à rien de moins que de devenir le plus grand joueur de tous les temps.

Outre Irlande cahier bleu, Fantasia énumère parmi ses projections les plus attendues celles de Talk to Me des jumeaux australiens Danny et Michael Philippou, populaires youtubeurs et réalisateurs de films d’horreur; Vincent doit mourir du Français Stéphan Castang, présenté en première mondiale à Cannes à la Semaine de la critique; ainsi que le thriller policier Sympathy for the Devil d’Yuval Adler, qui a pour têtes d’affiche l’iconique Nicolas Cage et Joel Kinnaman.

Le festival dévoile également au sein de sa programmation le thriller de guerre criant d’actualité Stay Online, premier long métrage d’Eva Strelnikova, tourné en pleine invasion de l’Ukraine par la Russie; le thriller romantique Killing Romance de Lee Won-suk, avec Lee Sun-kyun, vu dans Parasite; ainsi qu’Insomniacs After School de Chihiro Ikeda, inspiré du manga de Makoto Ojiro.

Fantasia ne déroge pas à ses traditions et présentera nombre de ses films en première nord-américaine ou mondiale durant les trois semaines du festival, qui se tiendra à l’Université Concordia et à la Cinémathèque québécoise.