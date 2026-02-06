Ciné Québec: 20e édition réussie avec 400 participants

Ciné Québec a célébré avec succès sa 20e édition, qui s’est déroulée du 3 au 5 février 2026 au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Cet événement annuel, dédié aux professionnels de l’industrie cinématographique, a rassemblé plus de 400 congressistes venus de tout le Québec.

Depuis sa création en 2006, Ciné Québec s’est imposé comme un événement incontournable pour les professionnels du cinéma au Québec. Le congrès offre une plateforme unique pour les échanges et la découverte de nouvelles œuvres. Stéphane Bellavance, qui anime l’événement depuis 2012, a une fois de plus accompagné les participants tout au long de cette édition. Il a notamment animé un déjeuner-causerie avec Charlotte Le Bon, ajoutant une touche personnelle et interactive à l’événement.

Cette édition anniversaire a été marquée par des échanges enrichissants, la découverte de contenus exclusifs et la mise en valeur du cinéma québécois.

Le souper d’ouverture, qui a eu lieu le 3 février, a été marqué par la présence du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Parmi les moments forts de la programmation, les congressistes ont eu l’occasion d’assister à des conférences, des ateliers et des dévoilements en primeur, renforçant ainsi l’attrait et la pertinence de l’événement pour les professionnels du secteur.

